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Cronaca

» Incidenti
23/05/2026 09:52:00

Muore schiacciato dalla propria auto davanti al figlio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/muore-schiacciato-dalla-propria-auto-davanti-al-figlio-450.jpg

Tragedia in Sicilia dove ha perso la vita Francesco Patamia, 68 anni, ex ispettore della Polizia locale. L’uomo è stato travolto dalla sua Suzuki Vitara, finita in un dirupo profondo circa quattro metri ai margini di un terreno privato.

 

L’incidente è avvenuto in Sicilia e si è verificato mentre Patamia stava uscendo da un appezzamento di sua proprietà. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo avrebbe perso aderenza o il conducente ne avrebbe perso il controllo in prossimità del ciglio del terreno, privo di recinzione. Il fuoristrada è così precipitato nel burrone sottostante, travolgendo il 68enne.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Ogni tentativo di soccorso si è però rivelato inutile: per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

 

A rendere ancora più drammatica la vicenda è la presenza del figlio della vittima, che avrebbe assistito impotente alla scena. Secondo una prima ricostruzione, la Suzuki Vitara stava procedendo in salita con due ruote già sospese nel vuoto, mentre il padre si trovava sotto il mezzo. Una dinamica terribile che non gli ha lasciato scampo.

Le autorità stanno adesso cercando di chiarire con precisione quanto accaduto e verificare le condizioni del terreno e del veicolo al momento dell’incidente.



Incidenti | 2026-05-23 09:52:00
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Muore schiacciato dalla propria auto davanti al figlio

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