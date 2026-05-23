Mazara, schianto nella notte: conducente fugge dopo l’incidente

23/05/2026 14:17:00

Paura nella notte a Mazara del Vallo, dove intorno alle 4 del mattino una Volkswagen Golf nera è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale lungo il ponte di via Piersanti Mattarella.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto, che procedeva a velocità sostenuta, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo subito dopo aver attraversato il ponte. La vettura è finita contro due auto parcheggiate lungo la strada: una Ford Puma e una Toyota Yaris, come si vede dall'immagine, pubblicata insieme ad altre foto su Prima Pagina Mazara

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai due veicoli in sosta. Anche la Golf è rimasta seriamente danneggiata, con gli airbag esplosi a seguito dello schianto.

Quando i proprietari delle auto colpite sono arrivati sul posto, però, il conducente della Golf era già sparito. Secondo quanto emerso, avrebbe abbandonato il veicolo subito dopo l’incidente, probabilmente perché impossibilitato a ripartire a causa dei danni riportati dalla macchina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e risalire all’automobilista fuggito dopo l’impatto.

L’episodio riaccende le proteste dei residenti della zona, che da tempo denunciano la pericolosità del tratto stradale e l’alta velocità con cui molti automobilisti percorrono il ponte nelle ore notturne. I cittadini chiedono maggiori controlli e interventi per migliorare la sicurezza della zona.



