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Cronaca

» Incidenti
23/05/2026 14:17:00

Mazara, schianto nella notte: conducente fugge dopo l’incidente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/1779538728-0-mazara-schianto-nella-notte-conducente-fugge-dopo-l-incidente.jpg

Paura nella notte a Mazara del Vallo, dove intorno alle 4 del mattino una Volkswagen Golf nera è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale lungo il ponte di via Piersanti Mattarella.

 

Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto, che procedeva a velocità sostenuta, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo subito dopo aver attraversato il ponte. La vettura è finita contro due auto parcheggiate lungo la strada: una Ford Puma e una Toyota Yaris, come si vede dall'immagine, pubblicata insieme ad altre foto su Prima Pagina Mazara

 

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni ai due veicoli in sosta. Anche la Golf è rimasta seriamente danneggiata, con gli airbag esplosi a seguito dello schianto.

 

Quando i proprietari delle auto colpite sono arrivati sul posto, però, il conducente della Golf era già sparito. Secondo quanto emerso, avrebbe abbandonato il veicolo subito dopo l’incidente, probabilmente perché impossibilitato a ripartire a causa dei danni riportati dalla macchina.

 

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e risalire all’automobilista fuggito dopo l’impatto.

 

L’episodio riaccende le proteste dei residenti della zona, che da tempo denunciano la pericolosità del tratto stradale e l’alta velocità con cui molti automobilisti percorrono il ponte nelle ore notturne. I cittadini chiedono maggiori controlli e interventi per migliorare la sicurezza della zona.



Incidenti | 2026-05-23 09:52:00
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