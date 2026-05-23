Ue, Schifani premia gli studenti siciliani: "Così i fondi europei diventano opportunità"

23/05/2026 17:00:00

La Regione Siciliana punta sulle nuove generazioni per rafforzare la conoscenza delle istituzioni europee e valorizzare l’impatto dei fondi comunitari sul territorio. Questa mattina, all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, il presidente della Regione Renato Schifani ha partecipato alla cerimonia di consegna dei “Sicily Asoc Awards”, premiando sei scuole siciliane – tre istituti superiori e tre scuole medie – che hanno preso parte al percorso “Scuola di OpenCoesione”.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento regionale della Programmazione, ha coinvolto studenti e docenti in un’attività di cittadinanza attiva e consapevolezza civica, attraverso laboratori di giornalismo e video making dedicati al racconto dei progetti finanziati con fondi nazionali e risorse dell’Unione Europea.

«Sono particolarmente contento, alla vigilia dell’anniversario del 23 maggio, di essere qui oggi per premiare queste scolaresche che si sono impegnate con dedizione per raccontare l’Europa e quello che le istituzioni comunitarie fanno per il nostro territorio in sinergia con la Regione Siciliana», ha dichiarato Schifani.

Il governatore ha sottolineato come i lavori realizzati dagli studenti abbiano contribuito a rendere l’Europa meno distante agli occhi dei cittadini. «Attraverso i loro lavori, l’Europa non è più percepita solo come un concetto astratto e distante ma come un’istituzione che incide direttamente e positivamente sulle vite dei cittadini».

Schifani ha inoltre ribadito l’impegno del governo regionale nella gestione delle risorse europee: «Questo governo è quotidianamente impegnato per spendere nel migliore dei modi e velocemente i fondi europei a favore dell’Isola». Infine, l’auspicio che iniziative simili possano rafforzare nei giovani «la consapevolezza di non essere soltanto siciliani e cittadini italiani, ma membri di una più ampia comunità, quella europea».

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Ambiente, nasce la cabina di regia regionale per le specie aliene invasive

La Regione Siciliana istituisce una cabina di regia dedicata alla gestione delle specie esotiche invasive, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, contenimento ed eradicazione degli organismi alieni presenti sul territorio.

Il decreto è stato firmato dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino e dà attuazione a quanto previsto dall’ultima legge Finanziaria regionale. Il nuovo organismo opererà a titolo gratuito e avrà funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio.

«La cabina di regia ci permette di poter contare sulla competenza di esperti e di docenti accademici – afferma Savarino – permettendoci di intervenire in maniera celere ogni qualvolta ci verrà segnalata la presenza di una specie aliena, come avvenuto con la formica di fuoco per la quale abbiamo subito applicato misure di contenimento».

L’assessore ha evidenziato come il nuovo strumento consentirà di «avere migliori strumenti per garantire la sicurezza del nostro territorio».

Faranno parte della cabina di regia rappresentanti del dipartimento regionale Ambiente, del Corpo forestale, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, della Capitaneria di Porto di Palermo, del dipartimento Agricoltura, delle Università di Catania e Palermo, dell’Arpa Sicilia, dell’Ispra, del Crea, del Cai, del Wwf, del Gruppo di ricerca ecologica in Sicilia e il commissario incaricato del piano di contenimento della Solenopsis Invicta, la cosiddetta “formica di fuoco”.

Il nuovo organismo offrirà anche supporto scientifico e operativo in caso di emergenze ambientali o interventi urgenti legati alla diffusione di specie invasive.

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Ambiente e rifiuti, Schifani annuncia una conferenza regionale a Castello Utveggio

Una conferenza dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e alla gestione del ciclo dei rifiuti si terrà in autunno a Castello Utveggio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«Stiamo lavorando all’organizzazione di una conferenza dedicata ai temi dell’ambiente e della gestione del ciclo dei rifiuti, con un focus particolare sulla legislazione europea e sulle nuove sfide legate alla sostenibilità», ha dichiarato il governatore.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di istituzioni, esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di approfondire strategie e strumenti per rendere sempre più efficiente e moderna la gestione dei rifiuti in Sicilia.

Tra i temi al centro dell’appuntamento ci saranno le normative europee, l’innovazione nel trattamento dei rifiuti e le prospettive legate alla transizione ecologica, in un momento in cui il tema ambientale rappresenta una delle principali sfide per le amministrazioni locali e regionali.



