Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
23/05/2026 22:03:00

Rifiuti abbandonati ad Erice, stretta del Comune: denunce e patenti sospese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/rifiuti-abbandonati-ad-erice-stretta-del-comune-denunce-e-patenti-sospese-450.jpg

Prosegue l’attività di monitoraggio sul territorio di Erice per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. 

 

Nel corso dei controlli eseguiti tra marzo e aprile 2026 dagli agenti della Polizia municipale e, in particolare, dal nucleo ambientale, anche con il supporto dei sistemi di videosorveglianza, sono state formalizzate cinque notizie di reato legate a episodi di abbandono illecito dei rifiuti, anche pericolosi. I soggetti sono stati pertanto denunciati all'Autorità Giudiziaria.

 

Tre dei casi contestati hanno comportato anche la sospensione della patente di guida, mentre sono stati eseguiti due fermi amministrativi di mezzi utilizzati per il trasporto irregolare dei materiali poi abbandonati. Parallelamente, sono state elevate dieci sanzioni amministrative nei confronti di cittadini che hanno conferito i rifiuti in modo non conforme alle disposizioni comunali.

 

I controlli, coordinati dal comandante della Polizia municipale Giacomo Ippolito, sono stati effettuati sia attraverso pattugliamenti mirati sia mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili (quest'ultimi installati nelle aree maggiormente esposte al fenomeno degli abbandoni incontrollati). L’attività ispettiva ha interessato anche aree oggetto di segnalazioni da parte dei residenti. Altri accertamenti hanno poi riguardato sacchi e rifiuti lasciati fuori orario, conferimenti errati della frazione indifferenziata e l’utilizzo improprio delle postazioni destinate alla raccolta differenziata.

 

Nel commentare l’attività, la sindaca Daniela Toscano ha usato toni netti: «Chi abbandona i rifiuti o pensa di poter aggirare le regole non soltanto danneggia l'ambiente, ma si rende protagonista di un atto grave contro la comunità e contro il futuro dei propri figli. Non si tratta di leggerezze, ma di comportamenti che rientrano pienamente nel perimetro delle violazioni previste dalla legge n.147 del 3 ottobre 2025 secondo cui, ricordo, abbandonare rifiuti è un reato. Su questo non ci sarà alcuna tolleranza: il territorio va rispettato e chi lo deturpa sarà denunciato alle Autorità competenti. In parallelo, mi rivolgo a chi ancora non ha recepito le indicazioni per il corretto conferimento, invitando tutti ad adeguarsi alle regole nel pieno rispetto della comunità, anche al fine di evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni di natura amministrativa».

 

Sulla stessa linea l’assessore con delega alla Polizia municipale e all’ecologia Paolo Genco: «L’abbandono dei rifiuti non è un gesto banale, ma un illecito che produce danni ambientali, economici e sociali. Ogni giorno ci troviamo a combattere con questa piaga che, purtroppo, caratterizza in particolare parti del nostro territorio e una sacca di resistenza, tra la cittadinanza, che deve iniziare a comprendere la gravità del fenomeno. Le violazioni accertate confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione e di proseguire con un sistema di controlli capillari, anche attraverso l’uso integrato della videosorveglianza e delle attività operative sul campo. I controlli, lo garantisco, continueranno senza sosta e con crescente intensità. Chi non rispetta le regole deve sapere che verrà individuato e sanzionato, come sta accadendo da tempo e come continuerà ad accadere. L’obiettivo è chiaro: zero tolleranza verso chi sporca la città e rispetto rigoroso delle disposizioni sul conferimento».



Dai Comuni | 2026-05-22 15:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/mazara-al-via-la-pulizia-delle-spiagge-libere-250.jpg

Mazara: al via la pulizia delle spiagge libere

È entrato nel vivo il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle spiagge libere del litorale di Mazara del Vallo. Gli interventi, già avviati da alcuni giorni, stanno procedendo secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune...







Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...