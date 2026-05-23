Torna “Una marina di libri”: ai Cantieri della Zisa la XVII edizione

23/05/2026 19:00:00

È stata presentata questa mattina, nella sede dell’Institut français, la diciassettesima edizione di Una marina di libri, la rassegna dell’editoria indipendente in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa. Il tema scelto per quest’anno è “La voce dei senza voce”, indicato dal direttore artistico Gaetano Savatteri, alla guida del festival per il sesto anno consecutivo.

Nuovi curatori e sezioni tematiche

Tra le novità principali dell’edizione 2026 entra un nuovo comitato direttivo composto da importanti firme della cultura italiana. Giancarlo De Cataldo curerà la sezione noir e giallo, Giulia Caminito la narrativa, Marino Sinibaldi la saggistica, Marco Rizzo il fumetto e Francesca Tamburini il romance. Confermate anche le sezioni curate da Maria Romana Tetamo per l’infanzia e da Maria Giambruno. Debutta inoltre la rassegna ambientale “Il clima che cambia”, realizzata con Legambiente.

Oltre 300 appuntamenti ai Cantieri della Zisa

Saranno 84 gli editori indipendenti presenti provenienti da tutta Italia e oltre 300 gli eventi in programma tra presentazioni, reading, concerti, laboratori, spettacoli e dibattiti. I 13 palchi allestiti negli spazi interni ed esterni dei Cantieri ospiteranno autori, giornalisti, artisti e protagonisti della scena culturale italiana e internazionale.

Gli ospiti della rassegna

Tra gli ospiti annunciati figurano Maurizio Molinari, Daria Bignardi, Cristina Cassar Scalia, Alessandro Robecchi, Daniele Mencarelli, Miguel Gotor, Veronica Raimo, Liza Marklund, Pegah Moshir Pour, Nadia Terranova e Vauro.

Omaggi agli autori e spazio ai giovani

Durante il festival saranno ricordati Gesualdo Bufalino, Umberto Eco, Maria Fuxa e Carla Lonzi. Tra le novità anche la nascita della sezione young, promossa da Fuoricentro, dedicata agli under 35 e ospitata nello spazio Open dei Cantieri. L’anteprima gratuita del 3 giugno vedrà protagonisti, tra gli altri, Claudio Casisa, Igor Scalisi Palminteri e Dario Mangiaracina.

Il progetto per l’infanzia

Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli con il progetto “Facciamo storie per crescere”, promosso insieme a diverse realtà cittadine e finanziato dal CEPELL attraverso il bando “Leggere 0–6”. In programma letture ad alta voce, laboratori e attività rivolte a bambine, bambini e famiglie.

Una manifestazione che unisce cultura e impegno civile

La rassegna è organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. insieme al Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi. L’evento si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti del Sud Italia, capace di coniugare letteratura, spettacolo e impegno civile.



