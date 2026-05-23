Telesud, pignorata anche un’auto che era ...  dentro lo stadio Provinciale

23/05/2026 18:05:00

Continua la lunga scia di pignoramenti e azioni esecutive che stanno travolgendo Telesud dopo la gestione di Valerio Antonini. E tra le vicende più surreali emerse nelle carte giudiziarie ce n’è una che racconta bene il clima di questi mesi: il ritrovamento e il pignoramento di un’auto intestata alla società televisiva all’interno dello stadio Provinciale di Trapani.

Il verbale dell’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Trapani è del 12 maggio 2026. L’atto nasce nell’ambito delle procedure esecutive promosse dall’ex patron di Telesud Massimo Marino per recuperare le somme riconosciutegli dai giudici nel contenzioso contro la società.

Secondo quanto riportato nel verbale, l’auto — un’Audi Q3 targata GB743MB intestata a Telesud 3 Srl — sarebbe stata individuata all’interno dello stadio Provinciale. A mostrare il veicolo all’Ufficiale giudiziario sarebbe stato Geremia Guercia, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani e uomo indicato da Antonini come riferimento finanziario del gruppo Sport Invest. Nel verbale viene infatti riportata la presenza di Guercia “CFO del gruppo Sport Invest” insieme all’avvocato di Marino.

L’ufficiale giudiziario annota che l’auto risultava custodita dentro l’impianto sportivo e procede quindi all’integrazione del precedente pignoramento mobiliare. Il valore attribuito al mezzo è di circa 8 mila euro.

Il dettaglio che colpisce è proprio il luogo del ritrovamento: lo stadio Provinciale, già al centro di altre polemiche e contenziosi tra Antonini e il Libero Consorzio, diventa così anche il posto dove vengono rintracciati beni intestati alla società televisiva in liquidazione.

Nelle fotografie allegate al verbale si vede il SUV nero parcheggiato all’interno dell’area dello stadio, con evidenti segni sulla carrozzeria.

È solo uno degli ultimi capitoli della guerra giudiziaria tra Antonini e Massimo Marino, iniziata dopo il tracollo di Telesud e culminata in una raffica di decreti ingiuntivi, pignoramenti e cause di lavoro vinte da ex dipendenti e collaboratori della storica emittente trapanese.



