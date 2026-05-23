Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
23/05/2026 18:05:00

Telesud, pignorata anche un’auto che era ...  dentro lo stadio Provinciale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/telesud-pignorata-anche-un-auto-che-era-dentro-lo-stadio-provinciale-450.jpg

Continua la lunga scia di pignoramenti e azioni esecutive che stanno travolgendo Telesud dopo la gestione di Valerio Antonini. E tra le vicende più surreali emerse nelle carte giudiziarie ce n’è una che racconta bene il clima di questi mesi: il ritrovamento e il pignoramento di un’auto intestata alla società televisiva all’interno dello stadio Provinciale di Trapani.

 

Il verbale dell’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Trapani è del 12 maggio 2026. L’atto nasce nell’ambito delle procedure esecutive promosse dall’ex patron di Telesud Massimo Marino per recuperare le somme riconosciutegli dai giudici nel contenzioso contro la società.

 

Secondo quanto riportato nel verbale, l’auto — un’Audi Q3 targata GB743MB intestata a Telesud 3 Srl — sarebbe stata individuata all’interno dello stadio Provinciale. A mostrare il veicolo all’Ufficiale giudiziario sarebbe stato Geremia Guercia, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani e uomo indicato da Antonini come riferimento finanziario del gruppo Sport Invest. Nel verbale viene infatti riportata la presenza di Guercia “CFO del gruppo Sport Invest” insieme all’avvocato di Marino.

 

L’ufficiale giudiziario annota che l’auto risultava custodita dentro l’impianto sportivo e procede quindi all’integrazione del precedente pignoramento mobiliare. Il valore attribuito al mezzo è di circa 8 mila euro.

 

Il dettaglio che colpisce è proprio il luogo del ritrovamento: lo stadio Provinciale, già al centro di altre polemiche e contenziosi tra Antonini e il Libero Consorzio, diventa così anche il posto dove vengono rintracciati beni intestati alla società televisiva in liquidazione.

 

Nelle fotografie allegate al verbale si vede il SUV nero parcheggiato all’interno dell’area dello stadio, con evidenti segni sulla carrozzeria.

 

È solo uno degli ultimi capitoli della guerra giudiziaria tra Antonini e Massimo Marino, iniziata dopo il tracollo di Telesud e culminata in una raffica di decreti ingiuntivi, pignoramenti e cause di lavoro vinte da ex dipendenti e collaboratori della storica emittente trapanese.



Cronaca | 2026-05-22 21:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/ragazzina-rapinata-a-mazara-in-pieno-centro-250.jpg

Ragazzina rapinata a Mazara in pieno centro

Paura nel centro storico di Mazara del Vallo, dove una ragazza di 17 anni è stata rapinata mentre passeggiava in via San Giovanni, a pochi passi dal complesso San Carlo Borromeo. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 e ha...







Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...