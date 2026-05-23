Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
23/05/2026 08:46:00

Sicilia: muore a 8 anni dopo un’otite: aperta un’indagine sulla tragedia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-05-2026/sicilia-muore-a-8-anni-dopo-un-otite-aperta-un-indagine-sulla-tragedia-450.jpg

Una comunità sconvolta, una famiglia distrutta dal dolore e tanti interrogativi ancora senza risposta. A Pozzallo si piange la morte del piccolo Prince Edouard, il bambino di 8 anni deceduto al Policlinico di Messina dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute.

 

Il piccolo era stato inizialmente ricoverato all’ospedale di Modica per un’otite e sottoposto a un intervento chirurgico che, secondo quanto emerso nelle prime ore, sembrava essere riuscito. Dopo l’operazione Prince era anche tornato a scuola. Ma i dolori alla testa non sarebbero mai passati del tutto.

 

Secondo il racconto dei familiari, riportato nella denuncia presentata alla magistratura, il bambino avrebbe continuato a stare male nei giorni successivi all’intervento. Poi il peggioramento improvviso: la corsa d’urgenza all’ospedale di Modica, la decisione dei medici di trasferirlo al Policlinico di Messina e il viaggio disperato verso la città dello Stretto.

 

Prince è arrivato a Messina già in coma. I sanitari hanno tentato di salvarlo, ma nel giro di poche ore ne è stato dichiarato il decesso.

 

La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità. Il corpo del bambino è stato sequestrato per consentire l’autopsia, che dovrà stabilire cosa abbia provocato il decesso e se vi siano stati eventuali problemi nel percorso sanitario seguito dal piccolo.

 

La tragedia ha colpito profondamente Pozzallo, dove la famiglia del bambino, originaria della Costa d’Avorio, vive da anni. In tanti, in queste ore, stanno manifestando vicinanza ai genitori e al fratellino più piccolo di Prince, travolti da un dolore immenso.



Cronaca | 2026-05-22 21:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/ragazzina-rapinata-a-mazara-in-pieno-centro-250.jpg

Ragazzina rapinata a Mazara in pieno centro

Paura nel centro storico di Mazara del Vallo, dove una ragazza di 17 anni è stata rapinata mentre passeggiava in via San Giovanni, a pochi passi dal complesso San Carlo Borromeo. L’episodio è avvenuto intorno alle 21.30 e ha...







Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...