Paceco, in casa con un fucile a matricola abrasa: arrestato un uomo

23/05/2026 15:22:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un uomo di 72 anni di Paceco con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione.

L’operazione è scattata nell’ambito di un’attività informativa condotta sul territorio. Durante una perquisizione eseguita dai militari delle Stazioni di Erice e Fulgatore nell’abitazione dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un fucile Breda calibro 20 con matricola abrasa e diverse munizioni.

Nel dettaglio sono stati sequestrati:

un fucile Breda calibro 20 con matricola abrasa;

77 cartucce calibro 12;

4 cartucce calibro 16;

una cartuccia calibro 20.

L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.



