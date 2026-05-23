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Cronaca
23/05/2026 12:02:00

Alcamo, minacce e sangue nella pizzeria: due denunciati dopo la rissa di viale Italia 

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Nuovi sviluppi sull’aggressione avvenuta mercoledì sera nella pizzeria “My Pizza”, in viale Italia ad Alcamo. La violenta rissa scoppiata all’interno del locale ha portato a due denunce: una nei confronti del cittadino extracomunitario ritenuto responsabile delle minacce e un’altra a carico del titolare della pizzeria che lo avrebbe colpito durante la colluttazione.

 

L’uomo entrato nel locale è stato denunciato per minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, avrebbe seminato il panico tra clienti e dipendenti pronunciando frasi gravissime: “Vi uccido tutti, vi taglio la gola”, avrebbero raccontato diversi testimoni ascoltati dagli inquirenti. Sempre secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe anche indicato il marsupio che portava addosso, facendo intendere di essere armato.

 

La situazione è degenerata nel giro di pochi minuti. Nel tentativo di fermarlo e difendere i presenti, uno dei proprietari della pizzeria avrebbe afferrato un utensile da cucina colpendo l’aggressore alla testa. Per questo motivo anche il titolare del locale è stato denunciato per lesioni.

 

L’uomo ferito durante la colluttazione si trova attualmente ricoverato nel reparto maxillo-facciale dell’ospedale Civico di Palermo.

 

Già nelle ore successive ai fatti erano emersi racconti molto concitati di quanto accaduto all’interno e all’esterno del locale. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato quando l’uomo era entrato nella pizzeria chiedendo una sigaretta e iniziando poi a disturbare i clienti ai tavoli. Il clima sarebbe diventato rapidamente incandescente, con urla, minacce e momenti di forte tensione.

 

Durante i tafferugli sarebbero stati lanciati tavoli e sedie, mentre i titolari della pizzeria, nel caos generale, si sarebbero barricati all’interno abbassando la saracinesca. Anche dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe continuato a dare in escandescenze, danneggiando parte degli arredi esterni del locale.

 

Sul posto erano intervenuti agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno riportato la calma e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.



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