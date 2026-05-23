Erice, fiori e verde per la rotatoria di viale della Provincia

23/05/2026 10:23:00

La nuova rotatoria tra via Salvatore Caruso, viale della Provincia e via Cesarò entra nella fase del “decoro urbano”.

Dopo l’apertura al traffico delle scorse settimane, l’amministrazione comunale rivendica il completamento dell’intervento con la sistemazione di aiuole, piante e fiori al centro dello snodo viario, uno dei più trafficati dell’area tra Trapani ed Erice.

A comunicarlo è stata la sindaca di Erice, che ha parlato di “un’altra opera pubblica portata a termine”, sottolineando come la rotatoria abbia già prodotto effetti positivi sulla circolazione e sulla sicurezza stradale.

L’incrocio tra via Salvatore Caruso, viale della Provincia e via Cesarò rappresenta infatti un punto nevralgico della viabilità urbana, utilizzato quotidianamente da automobilisti diretti verso la Cittadella della Salute, gli uffici dell’Asp, il cimitero e le zone residenziali di Casa Santa. In quell’area insistono anche importanti collegamenti del trasporto pubblico locale.

La nuova configurazione dell'area stradale avrebbe già contribuito a rendere “più ordinato” il traffico, riducendo le criticità che per anni hanno caratterizzato quell’incrocio, spesso teatro di rallentamenti e manovre considerate pericolose nelle ore di punta. Una valutazione che era già emersa nelle settimane precedenti, quando il cantiere era ormai in fase di completamento.

Non sono mancate, però, le polemiche politiche attorno all’opera, ma l'amministrazione ha rivendicato la scelta sostenendo come la rotatoria stia oggi dimostrando la propria utilità.

Adesso il Comune punta anche sull’impatto estetico. L’area centrale della rotatoria è stata infatti arricchita con elementi floreali e verde ornamentale, nel tentativo di trasformare un semplice snodo stradale in uno spazio più curato e riconoscibile dal punto di vista urbano, come già messo in atto per altre rotatorie e punti di snodo a Erice.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di riassetto della viabilità della zona di Casa Santa, interessata negli ultimi anni da diversi progetti di riorganizzazione del traffico e di messa in sicurezza degli incroci principali.



