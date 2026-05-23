Marsala, volantini elettorali abbandonati per strada

23/05/2026 21:25:00

“Promettono più decoro urbano e poi lasciano volantini ovunque per strada”. È la segnalazione arrivata alla redazione di Tp24 da parte di un lettore, che denuncia una cattiva abitudine vista in queste ore finali della campagna elettorale a Marsala.

Secondo quanto riferito, diversi candidati avrebbero abbandonato per strada volantini elettorali non distribuiti, contribuendo a sporcare marciapiedi e angoli della città proprio alla vigilia del voto.

“Nel giorno del silenzio elettorale questo tipo di propaganda non dovrebbe essere effettuato – scrive il lettore –. Si contribuisce a sporcare la città, proprio mentre fino a poche ore prima si prometteva maggiore decoro urbano e attenzione per l’ambiente”.

Da qui anche l’invito rivolto alla Polizia Municipale affinché vengano effettuati controlli e, nei casi previsti, eventuali sanzioni nei confronti dei responsabili. “Sarebbe un segnale di rispetto verso i cittadini e verso la città stessa”, conclude la segnalazione.

Non è la prima volta che, durante le campagne elettorali marsalesi, il tema della propaganda “selvaggia” finisca al centro delle polemiche. Stavolta, però, a colpire è soprattutto il contrasto tra gli slogan sul decoro urbano e i marciapiedi tappezzati di facce, simboli e santini elettorali lasciati al vento dell’ultima notte di campagna.



