Lucio Tomasella, da sette stagioni al fianco del Marsala Volley

22/05/2026 07:00:00

La continuità tecnica rappresenta il pilastro su cui il Marsala Volley sta costruendo le proprie ambizioni per la prossima stagione di Serie A2. La società lilibetana conferma nel ruolo di Assistant Coach la presenza nello Staff Tecnico di Lucio Tomasella, figura storica del sodalizio lilibetano che si appresta a vivere la sua settima stagione consecutiva sotto le insegne azzurre. La permanenza di Tomasella va ben oltre il suo ruolo in panchina visto che, in questi sette anni, Lucio ha rappresentato il filo conduttore dell'evoluzione tecnica del club. La sua vasta esperienza, maturata attraverso stagioni vissute intensamente e la profonda conoscenza dell'ambiente pallavolistico, lo hanno reso un punto di riferimento imprescindibile per lo staff tecnico, per le atlete e per la dirigenza.

Il suo bagaglio di competenze, unito ad una visione del gioco maturata nel tempo, si sposa perfettamente con le linee guida tracciate dalla società, garantendo al roster azzurro quella stabilità operativa necessaria per affrontare un campionato competitivo e complesso come quello di Serie A2. La conferma di Tomasella nello staff tecnico è un segnale di coerenza progettuale. La sinergia tra la sua consolidata esperienza nel contesto marsalese e le strategie di crescita della società permetterà di creare un ecosistema di lavoro ottimale, fondamentale per supportare il percorso del nuovo gruppo squadra. Il Marsala Volley guarda dunque al futuro con la consapevolezza di poter contare su figure di spessore, capaci di coniugare il rigore professionale con un amore autentico per la maglia e per il progetto del sodalizio lilibetano.

“Essere riconfermato è per me motivo di grande orgoglio dichiara Coach Tomasella. Questo club è una realtà che sento mia, radicata in una città che ha saputo accogliermi e farmi sentire parte di qualcosa di importante. La società ci ha dato un obiettivo chiaro ed abbiamo il dovere di onorarla. La salvezza non è solo un traguardo sportivo, è una responsabilità verso questa città e verso chi ci sostiene ogni giorno, in primis i nostri “IRRIDUCIBILI”. Insieme a Dino e Maurizio stiamo lavorando senza sosta per allestire un roster di qualità, equilibrato e ben attrezzato in tutti i reparti. Non vedo l’ora di ripagare la fiducia ricevuta con impegno, dedizione e risultati”.



