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22/05/2026 10:01:00

San Vito Lo Capo, al via il Festival degli Aquiloni: venerdì il volo per Falcone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/san-vito-lo-capo-al-via-il-festival-degli-aquiloni-venerdi-il-volo-per-falcone-450.jpg

Sedicesima edizione fino al 24 maggio. Tra gli appuntamenti clou il lancio dell'aquilone per l'anniversario della strage di Capaci e lo spettacolo notturno sulla spiaggia

È partita con una parata dal Palazzo Comunale fino alla spiaggia la sedicesima edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo, promosso da Emporio Musica e Pubblicittà. Il corteo inaugurale ha attraversato il paese accompagnato dalla banda musicale "Città di San Vito Lo Capo", majorettes, gruppi e associazioni locali. In testa l'ideatore della manifestazione Ignazio Billera, il sindaco e le autorità civili. In piazza anche centinaia di studenti arrivati da Trapani, Erice, Valderice, Salemi, Alcamo, Castellammare del Golfo, Partinico, Partanna e Santa Ninfa.

L'aquilone per Falcone: venerdì 23 maggio alle 17:58

Tra gli appuntamenti più significativi del programma, venerdì 23 maggio, alle 17:58 — l'ora esatta dell'attentato di Capaci — dal Campo Volo sarà lanciato l'aquilone dedicato a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un volo simbolico in occasione del trentaquattresimo anniversario della strage.

Sabato sera lo spettacolo notturno sulla spiaggia

Sabato la spiaggia ospiterà "La magia degli Aquiloni in notturna": aquiloni illuminati, giochi di luce e coreografie luminose sul mare. È uno degli eventi più attesi dal pubblico del festival.

Il programma fino a domenica

Il festival prosegue ogni giorno con laboratori, animazione per bambini, spettacoli itineranti e musica. RGS, media partner della manifestazione, segue l'evento in diretta quotidiana dalla spiaggia. La chiusura è prevista per domenica 24 maggio.

Festival Internazionale degli Aquiloni, San Vito Lo Capo. Fino al 24 maggio. Ingresso libero.









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