Sport e solidarietà a Trapani: raccolta fondi per Borgo Blu

22/05/2026 15:30:00

Una mattinata di sport per aiutare la cooperativa sociale Borgo Blu. Al Circolo Tennis Trapani si svolgerà la prima “Giornata Sportiva di Solidarietà”, iniziativa che unirà tennis, padel e calcio a 5 con l’obiettivo di raccogliere offerte volontarie da destinare alle attività sociali della cooperativa.

L’evento nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio e punta a trasformare lo sport in un momento di partecipazione e sostegno concreto. Per tutta la mattinata sarà possibile prendere parte alle attività sportive e contribuire alla raccolta fondi destinata a Borgo Blu, realtà impegnata nel sociale e nell’inclusione.

L’iniziativa coinvolgerà appassionati, famiglie e sportivi in una giornata aperta alla città, con l’obiettivo di sensibilizzare anche sul valore dello sport come strumento di comunità e solidarietà.

Per il torneo di padel il riferimento organizzativo sarà Valentina Viola, mentre per il calcio a 5 il coordinamento sarà affidato a Vincenzo Grimaldo. Il settore tennis sarà invece seguito da Maurizio Reina.

Gli organizzatori hanno già attivato anche una raccolta tramite bonifico bancario attraverso l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco – sezione Trapani, indicando come causale “Donazione Borgo Blu”.



