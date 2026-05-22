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Sport
22/05/2026 15:30:00

Sport e solidarietà a Trapani: raccolta fondi per Borgo Blu

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/sport-e-solidarieta-a-trapani-raccolta-fondi-per-borgo-blu-450.jpg

Una mattinata di sport per aiutare la cooperativa sociale Borgo Blu. Al Circolo Tennis Trapani si svolgerà la prima “Giornata Sportiva di Solidarietà”, iniziativa che unirà tennis, padel e calcio a 5 con l’obiettivo di raccogliere offerte volontarie da destinare alle attività sociali della cooperativa.

 

L’evento nasce dalla collaborazione tra diverse realtà del territorio e punta a trasformare lo sport in un momento di partecipazione e sostegno concreto. Per tutta la mattinata sarà possibile prendere parte alle attività sportive e contribuire alla raccolta fondi destinata a Borgo Blu, realtà impegnata nel sociale e nell’inclusione.

 

L’iniziativa coinvolgerà appassionati, famiglie e sportivi in una giornata aperta alla città, con l’obiettivo di sensibilizzare anche sul valore dello sport come strumento di comunità e solidarietà.

 

Per il torneo di padel il riferimento organizzativo sarà Valentina Viola, mentre per il calcio a 5 il coordinamento sarà affidato a Vincenzo Grimaldo. Il settore tennis sarà invece seguito da Maurizio Reina.

 

Gli organizzatori hanno già attivato anche una raccolta tramite bonifico bancario attraverso l’Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco – sezione Trapani, indicando come causale “Donazione Borgo Blu”.



Sport | 2026-05-21 19:00:00
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