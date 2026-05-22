KickBoxing: tanti incontri per Giovanvito Sciacca in attesa dei Mondiali

22/05/2026 14:00:00

L’atleta di punta del Team Biondo KickBoxing Academy, Giovanvito Sciacca, sta attraversando un momento di forma straordinario, confermato dall'ultimo, prestigioso successo ottenuto ai World Olympus Kombat Games di Palermo, dove ha sbaragliato la concorrenza conquistando il gradino più alto del podio nella categoria Boxe -60 kg. Una vittoria schiacciante che non rappresenta solo un trofeo da mettere in bacheca, ma il perfetto trampolino di lancio per un finale di stagione che si preannuncia caldissimo e ricco di sfide ad altissimo livello. Sciacca, già detentore del titolo mondiale di specialità, è chiamato a difendere e consolidare il proprio status di top player negli sport da combattimento attraverso un vero e proprio tour de force tra maggio e giugno.

La crescita tecnica ed atletica di Sciacca sarà messa alla prova già nei prossimi giorni con un'agenda fitta di appuntamenti cruciali. Il 24 Maggio salirà sul ring per l’attesissima prova finale MSP, un test fondamentale per confermare il trend positivo. Il 30 Maggio, invece, riflettori puntati su Alcamo, dove Sciacca sarà protagonista di un match di cartello nel prestigioso Galà contro il forte e temibile Marco Di Prima, allievo del Maestro Bresciani. Un incrocio che promette scintille e spettacolo per gli appassionati. Poi, il 31 Maggio, il grande ritorno a casa. Davanti al proprio pubblico, presso il Palamedipower di Marsala, Giovanvito Sciacca sarà l'idolo locale nel celebre evento Centurion Italica, un'impegnativa e spettacolare prova che fonderà Boxe e Kickboxing.

Il 6 e 7 Giugno, il clou della stagione con la trasferta in Puglia per le finali della WTKA. L'appuntamento decisivo che vale la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali che si terranno a Massa Carrara, titolo che il campione marsalese ha tutta l'intenzione di tenersi stretto. Il cammino di Giovanvito Sciacca, guidato dal Maestro Giuseppe Biondo del Team Biondo KickBoxing Academy, testimonia una maturità agonistica impressionante. I risultati ottenuti finora sono il frutto di sacrifici, disciplina e di una programmazione atletica impeccabile. Il potenziale per scrivere un'altra pagina di storia dello sport marsalese e italiano c'è tutto, la determinazione del fighter lilibetano è il biglietto da visita con cui si presenta a questo cruciale mese di fuoco. L’intera comunità sportiva di Marsala e gli appassionati di Kombat Sport sono pronti a spingere l'atleta verso i prossimi successi, a cominciare dalla attesa bolgia casalinga del Palamedipower.



