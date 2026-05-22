Trapani e Marsala, nuovi direttori sanitari. Nursing Up: “Serve più personale OSS negli ospedali”

Il sindacato Nursing Up Trapani interviene dopo la nomina dei nuovi direttori sanitari dei presidi ospedalieri Sant’Antonio Abate di Trapani e Paolo Borsellino di Marsala, rispettivamente Mariagrazia Morici e Giuseppe Morana.
La segreteria provinciale, guidata da Matteo Incaviglia, rivolge ai due direttori gli auguri di buon lavoro e auspica l’avvio di un confronto stabile sulle principali criticità della sanità pubblica locale.
“L’auspicio è che possa instaurarsi sin da subito un rapporto di confronto costruttivo, fondato sull’ascolto delle professionalità sanitarie e sulla tutela della qualità assistenziale garantita quotidianamente agli utenti”, afferma Nursing Up.
Il sindacato richiama in particolare il problema della carenza di Operatori Socio Sanitari nei reparti ospedalieri. Una situazione che, secondo Nursing Up, ricade direttamente sull’organizzazione del lavoro infermieristico.
“Gli Infermieri non possono continuare ad essere considerati la risposta strutturale alle carenze organizzative del sistema”, sostiene il sindacato.
Secondo Nursing Up, la mancanza di personale di supporto costringe spesso gli infermieri a svolgere attività non coerenti con il proprio profilo professionale, con il rischio di demansionamento, stress lavoro-correlato e riduzione del tempo dedicato all’assistenza clinica e ai pazienti più complessi.
Per questo il sindacato chiede alle nuove direzioni sanitarie di mettere tra le priorità il rafforzamento degli organici OSS, una migliore organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle competenze infermieristiche e il rispetto dei profili professionali.
“Solo attraverso un reale investimento sul personale sarà possibile garantire condizioni di lavoro dignitose e livelli assistenziali adeguati ai bisogni dei cittadini”, conclude Nursing Up, confermando la disponibilità al confronto istituzionale.