Ecco chi sono i nuovi direttori del presidio ospedaliero di Trapani e dell'ospedale di Marsala

22/05/2026 06:00:00

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha conferito gli incarichi di Direzione medica di presidio ospedaliero DEA di I livello per gli ospedali di Trapani-Salemi e Marsala. La nomina arriva al termine di una procedura di selezione pubblica conclusasi con la firma dei contratti con il Commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti.

A guidare la Direzione medica del presidio ospedaliero “Sant’Antonio Abate” di Trapani sarà Mariagrazia Morici, mentre Giuseppe Morana assumerà la Direzione medica dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Entrambi entreranno ufficialmente in servizio il prossimo 1 giugno.

I profili dei nuovi direttori

Mariagrazia Morici, nata a Castelvetrano nel 1982, è specialista in Igiene e Medicina preventiva. Lavora all’interno dell’ASP di Trapani dal 2007 e nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza in ambito organizzativo e gestionale. Tra gli incarichi ricoperti figurano quello di Risk manager aziendale e, dal 2024, quello di direttore medico dell’ospedale di Castelvetrano.

Giuseppe Morana, 58 anni, originario di Marsala, è anch’egli specialista in Igiene e Medicina preventiva. In servizio all’ASP Trapani dal 2003, ha precedentemente svolto il ruolo di vice direttore sanitario dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Nel suo percorso professionale è stato responsabile dell’Igiene pubblica prima a Pantelleria e successivamente a Marsala per circa dieci anni. Dal 2018 ricopre il ruolo di direttore medico dell’ospedale di Mazara del Vallo.

Il ruolo strategico del direttore medico di ospedale

La figura del direttore di presidio ospedaliero rappresenta uno degli snodi fondamentali dell’organizzazione sanitaria. Non si tratta soltanto di un incarico amministrativo, ma di un ruolo che richiede competenze sanitarie, organizzative e gestionali particolarmente complesse. Il direttore è infatti responsabile del coordinamento delle attività sanitarie dell’ospedale, vigilando sul corretto funzionamento dei reparti, sull’organizzazione dei servizi e sul rispetto degli standard di qualità e sicurezza delle cure.

Tra le principali competenze rientrano la programmazione delle attività ospedaliere, la gestione dei percorsi assistenziali, il controllo dell’appropriatezza clinica e l’ottimizzazione delle risorse umane e strutturali. Si occupa di lavorare in stretto raccordo con i direttori di reparto e con la direzione strategica dell’Asp.

Una funzione sempre più centrale soprattutto in questa fase storica, segnata dalle criticità della sanità pubblica, dalla carenza di personale e dalla necessità di ridurre le liste d’attesa. Al direttore spetta anche il compito di garantire il buon equilibrio tra efficienza organizzativa e qualità dell’assistenza, intervenendo nella gestione delle emergenze, nella pianificazione dei servizi e nell’applicazione dei protocolli sanitari. È una figura che unisce quindi competenze tecniche e capacità manageriali, chiamata a garantire il funzionamento quotidiano della macchina ospedaliera e la tutela dei cittadini che vi si rivolgono.

Nuovi incarichi dal primo giugno

Con l’insediamento previsto dal prossimo 1 giugno, l’ASP Trapani completa dunque il percorso di assegnazione delle direzioni mediche dei due importanti presidi DEA di I livello della provincia, affidando gli incarichi a professionisti con una lunga esperienza maturata all’interno del sistema sanitario pubblico del territorio.



