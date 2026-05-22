Marsala: sicurezza stradale a rischio per la segnaletica sul litorale Sud e in via Dante Alighieri

22/05/2026 00:20:00

Gentile direttore di Tp24,

con la presente desidero segnalare un anomalo funzionamento del sistema di segnaletica posto sul litorale di Marsala, precisamente di fronte alla Sala Delfino, dove è stato opportunamente realizzato un dosso con attraversamento pedonale.

Attualmente, però, i segnalatori luminosi che dovrebbero attivarsi nelle ore serali risultano funzionare al contrario, rimanendo accesi durante il giorno e spenti di notte. Considerato che la stagione estiva è ormai alle porte e che quel tratto di strada è particolarmente pericoloso a causa dell’elevata velocità mantenuta da alcuni automobilisti, ritengo importante segnalare tempestivamente il problema al fine di prevenire possibili incidenti.

Approfitto inoltre per evidenziare un’altra situazione di pericolo presente a Marsala, precisamente in via Dante Alighieri, nei pressi della piscina comunale. In quella zona si assiste frequentemente a comportamenti di guida ad alta velocità che mettono seriamente a rischio la sicurezza dei pedoni, soprattutto delle numerose persone anziane che attraversano quotidianamente la strada.

A tal proposito, inviterei chi di competenza a valutare l’installazione di dossi rallentatori e il rifacimento delle strisce pedonali, così da garantire maggiore sicurezza e rispetto delle regole stradali.

Mi scuso se mi sono dilungata, ma da cittadina marsalese sento il dovere di fare, nel mio piccolo, una segnalazione che possa contribuire alla tutela e alla prevenzione per tutti. Purtroppo, Marsala continua a convivere con diverse forme di inciviltà — dai rifiuti abbandonati all’eccessiva velocità, dal poco rispetto per l’ambiente fino alla cattiva gestione dei parcheggi — che rendono difficile vivere serenamente la città nel quotidiano. Eppure, basterebbero piccoli interventi e maggiore attenzione per migliorare concretamente molte situazioni.

Antonella



