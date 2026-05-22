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Lettere & Opinioni
22/05/2026 18:58:00

Marsala: "La piazza "Porticella", tra un carro armato arrugginito, degrado e una baracca..."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/marsala-la-piazza-porticella-tra-un-carro-armato-arrugginito-degrado-e-una-baracca-450.jpg

Gentile Direttore di Tp24,

in un periodo pre-elettorale, in cui quasi tutti i candidati utilizzano paroloni per distinguersi dalla concorrenza e arraffare qualche voto in più, vorrei spendere una parola di critica per l’amministrazione passata e un augurio per quella futura. 

 

Quasi tutti i giorni passo davanti alla piazzetta dove è sistemato il carrarmato, completamente abbandonato a se stesso e alla ruggine, e dove si trova anche una vecchia e malconcia baracca di un venditore di ortofrutta (ritengo regolarmente autorizzato).

Orbene, tutti parlano di decoro urbano, ma quello non è forse uno sconcio per il decoro cittadino? Possibile che nessun consigliere, presidente del Consiglio, amministratore o sindaco si sia mai interessato al problema? Sono tutti ciechi e muti?

 

Non sarebbe opportuno che qualcuno si svegliasse e offrisse un giusto compenso al gestore dell’attività, così da poter rimuovere quella fatiscente baracca e restituire un po’ di dignità e decoro alla piazza?

 

Michele

 

 

 

 

 









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