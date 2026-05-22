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22/05/2026 09:39:00

Il porto di Marsala è cardioprotetto: il Rotary dona un defibrillatore alla Guardia Costiera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/il-porto-di-marsala-e-cardioprotetto-il-rotary-dona-un-defibrillatore-alla-guardia-costiera-450.jpg

Importante iniziativa dedicata alla sicurezza e alla tutela della salute nel porto di Marsala. Nei giorni scorsi, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo, si è svolta la cerimonia ufficiale con cui il Rotary Club di Marsala ha consegnato un defibrillatore destinato alla comunità portuale e custodito nel presidio della Guardia Costiera.

 

Il comandante Vito Miceli ha espresso il proprio ringraziamento al Rotary marsalese, rappresentato dal presidente Antonio G. De Vita insieme ai soci Lucia Sciacca, Riccardo Lembo e G. Sergio Giacalone. La donazione rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo condiviso di trasformare il porto cittadino in un’area cardioprotetta, rafforzando così i servizi di emergenza e primo intervento a beneficio di operatori, marittimi e cittadini.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel percorso di sensibilizzazione promosso dal Rotary Club, che da anni organizza corsi BLSD rivolti al personale della Guardia Costiera, con attività di formazione dedicate al primo soccorso e all’utilizzo dei defibrillatori.

 

Alla manifestazione hanno preso parte anche gli studenti delle classi 1A e 1D del plesso Asta Radice dell’I.C. Sturzo - Asta. Accompagnati dai docenti, gli alunni hanno partecipato all’incontro come testimonianza dell’importanza di diffondere tra i giovani la cultura del mare, il rispetto dell’ambiente e il senso civico.

Presente anche Davide Parrinello, amministratore della Egadi Charter S.a.s., a conferma della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali del territorio impegnate nella valorizzazione e nella sicurezza dell’area portuale.

 

Al termine della cerimonia è stato rivolto un sentito ringraziamento al Rotary Club di Marsala per il contributo concreto offerto alla sicurezza pubblica e alla protezione della salute all’interno del porto cittadino.

 









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