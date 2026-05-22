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Politica

» Elezioni
22/05/2026 14:42:00

Marsala, Lo Curto attacca Grillo sul MAB Unesco: “Silenzio drammatico, rischi per porto e imprese”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/1779453950-0-marsala-lo-curto-attacca-grillo-sul-mab-unesco-silenzio-drammatico-rischi-per-porto-e-imprese.jpg

A due giorni dal voto, il progetto MAB Unesco “Saline di Sicilia” entra di prepotenza nella campagna elettorale di Marsala. A sollevare il caso è Eleonora Lo Curto, commissaria provinciale della Lega, che attacca duramente l’amministrazione Grillo e denuncia i possibili effetti della nuova riperimetrazione.

 

Secondo Lo Curto, il progetto potrebbe avere “pesantissime ricadute” sul porto di Marsala, sul centro storico e sulle aree costiere dove operano attività commerciali, artigianali e aziende vinicole. La preoccupazione riguarda soprattutto l’eventuale aumento dei vincoli e la maggiore complessità degli iter autorizzativi.

 

“È drammatico il silenzio di Grillo”, afferma Lo Curto, che contrappone la linea della candidata Giulia Adamo a quella che definisce “l’ambientalismo radicale” della sinistra e di Bonelli. Il riferimento è al timore che il riconoscimento MAB possa rallentare interventi su porto, PUG, fotovoltaico, reti fognarie, acque reflue e infrastrutture.

 

La vicenda, in realtà, è già al centro del dibattito istituzionale. Nei giorni scorsi si è discusso anche dell’ipotesi di escludere il porto di Trapani dalla perimetrazione, dopo le preoccupazioni dell’Autorità portuale e degli operatori economici. Il Ministero ha chiarito che il programma MAB Unesco non introduce automaticamente nuovi vincoli, ma punta a conciliare tutela ambientale e attività economiche.

 

A Marsala, però, il tema diventa politico. E a poche ore dall’apertura delle urne, Lo Curto chiama gli elettori alla “ribellione” contro nuovi vincoli, indicando nel voto a Giulia Adamo l’unico modo per tutelare imprese e cittadini. Anche le saline, insomma, finiscono nella grande salina della campagna elettorale.

 



Elezioni | 2026-05-21 09:55:00
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