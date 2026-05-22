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Politica

» Elezioni
22/05/2026 06:00:00

Marsala 2026: i quattro candidati sindaco chiudono la campagna elettorale, ecco dove

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La chiusura di una campagna elettorale, da sempre, è il momento della piazza. Quella vera, ampia, simbolica. Il luogo del comizio finale, della folla da contare, delle bandiere, degli ultimi appelli prima del silenzio elettorale. A Marsala, però, questa volta accade qualcosa di diverso. E forse anche di significativo. I quattro candidati a sindaco scelgono infatti di non occupare la grande Piazza della Repubblica, storicamente destinata ai comizi elettorali dal Comune, ma preferiscono luoghi più piccoli, più raccolti. Una scelta che rompe con la tradizione della politica da palco, una scelta più prudente, meno capace di riempire gli spazi simbolici della città.

Nessuno dei candidati sembra voler sfidare il peso scenico della piazza principale. Nessuno sceglie il colpo d’occhio del centro storico gremito. E così la chiusura della campagna elettorale finisce per trasformarsi in un mosaico di incontri diffusi, dove il consenso si misura nella vicinanza e non nei grandi numeri. Una fotografia politica interessante a pochi giorni dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio, che a Marsala vedrà confrontarsi quattro candidati alla guida della città.

 

Curatolo: la cantina Alagna come chiusura

Ha deciso di chiudere di giovedì pomeriggio la sua campagna elettorale. Lo ha fatto ieri, con il gruppo al completo dei candidati al consiglio comunale della lista Marsala Futura e con i 4 assessori indicati.  Niente grandi eventi, ma un tour alle cantine Alagna per cittadini simpatizzanti.

 

 

 

Grillo: “Il futuro prende forma”

Il sindaco uscente ricandidato per il bis ha scelto piazza Mameli. Alle 19 comizio finale e poi musica con la band “Asse i mazzi”.

Le liste in sostegno di Massimo Grillo sono: Liberi, Lilibeo Viva, UDC, Vivere la città.

 

 

 

 

Adamo: una festa per la chiusura

Non ha voluto nessuna piazza Giulia Adamo ma una festa. L’appuntamento è alle 21.00 presso il suo comitato in via F. Crispi, ci si sposterà nella adiacente piazzetta per un momento di musica e di convivialità. Con lei i deputati e i rappresentanti delle liste che la sostengono.

Sei sono le liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Movimento Arcobaleno, Coraggio e Passione.O

 

 

 

Patti: “Tutti in Piazza”

Ha scelto piazza della Vittoria la candidata sindaca Andreana Patti, alle 22.00 appuntamento con comizio finale e anche per lei una festa da condidivitere con chi l’ha supportata in questa marcia elettorale e ai cittadini.

Sette le liste in suo sostegno: PD, AVS, M5S-PSI, Compatti, Si muove la città, ProgettiAmo Marsala, Marsala Civica-Sud chiama Nord.

 

 

 

Il silenzio elettorale

il venerdì alla mezzanotte, cioè il sabato, scatterà il silenzio elettorale.

Niente comizi, appelli pubblici e propaganda per lasciare spazio alla riflessione degli elettori. La politica è chiamata a fermarsi. Saranno ore decisive, spesso le più importanti, perché lontano dai palchi e dai microfoni il voto torna ad essere un fatto profondamente personale.

 

Urne aperte

Si voterà domenica 24 maggio, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 25 maggio 2026, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 7 giugno 2026, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e lunedì 8 giugno 2026, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
 

 



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