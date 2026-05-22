Mazara: al via la pulizia delle spiagge libere

22/05/2026 15:11:00

È entrato nel vivo il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria delle spiagge libere del litorale di Mazara del Vallo. Gli interventi, già avviati da alcuni giorni, stanno procedendo secondo il cronoprogramma predisposto dal Comune per garantire arenili più puliti e attrezzati in vista della stagione balneare.

Il progetto generale è stato elaborato dai tecnici comunali, l’architetto Tatiana Perzia, responsabile unico del procedimento e progettista, e il geometra Gianni Di Matteo, direttore dell’esecuzione del contratto.

Affidati i lavori a una cooperativa di Castelvetrano

Con determinazione dirigenziale n. 1015/2026, i lavori sono stati affidati alla Pulitalia Società Cooperativa di Castelvetrano, che ha presentato un ribasso del 10% sull’importo a base d’asta di 131 mila euro, oltre agli oneri di sicurezza.

La prima fase: rifiuti e rimozione della posidonia

La fase iniziale degli interventi, che proseguirà fino alla fine del mese, comprende la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti presenti lungo i litorali, inclusi gli ingombranti.

Prevista anche la rimozione meccanica della posidonia accumulata durante l’inverno mediante mezzi gommati e pala meccanica, oltre alla pulizia straordinaria delle spiagge con appositi mezzi puliscispiaggia.

Nei tratti non raggiungibili dai mezzi meccanici operano invece squadre di addetti impegnati nella rimozione manuale della biomassa marina e dei rifiuti.

Da giugno spiagge attrezzate e servizi per cittadini e turisti

La seconda fase scatterà dal primo giugno e prevede l’allestimento delle spiagge con nuove attrezzature e servizi.

Saranno installate isole ecologiche, docce, passerelle e aree giochi per bambini. Prevista anche un’area dedicata ai cani con punto idrico e abbeveratoio, oltre al corridoio di lancio per le attività balneari.

Durante l’estate verranno garantiti interventi periodici di raccolta dei rifiuti, pulizia meccanica degli arenili e disinfestazione, oltre alla manutenzione manuale delle aree non accessibili ai mezzi.

A ottobre il riposizionamento della posidonia

Con la conclusione della stagione balneare, dal primo ottobre partirà la terza fase del progetto che prevede la ridistribuzione della posidonia nei luoghi originari, secondo le indicazioni ambientali regionali. ufficio Tributi: ricevimento solo su appuntamento tre giorni a settimana

Nuove modalità di ricevimento per l’Ufficio Tributi del Comune di Mazara del Vallo. Lo rende noto la funzionaria responsabile Lea Bono, comunicando giorni, orari e recapiti per accedere ai servizi tributari comunali.

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Ufficio Tributi: ricevimento solo su appuntamento tre giorni a settimana

Nuove modalità di ricevimento per l’Ufficio Tributi del Comune di Mazara del Vallo. Lo rende noto la funzionaria responsabile Lea Bono, comunicando giorni, orari e recapiti per accedere ai servizi tributari comunali. Gli utenti potranno essere ricevuti presso gli uffici del complesso ex Sant’Agnese di piazza Badiella esclusivamente previo appuntamento nei seguenti giorni:

lunedì dalle 9 alle 13

mercoledì dalle 9 alle 13

venerdì dalle 9 alle 13

I servizi disponibili

Gli sportelli gestiscono pratiche relative a:

Tari

Imu

Contenzioso tributi

Imposta di soggiorno

Servizio idrico

Tosap

Tutti i recapiti utili

Contenzioso Tributi: 0923 671861

Imu: 0923 671801 – 0923 671837 – 0923 671838 – 0923 671832

Tari: 0923 671800 – 0923 671895

Idrico: 0923 671801 – 0923 671824 – 0923 671825 – 0923 671838

Imposta di soggiorno: 0923 671801 – 0923 671820

Tosap: 0923 671801 – 0923 671826 – 0923 671827

Le mail per contatti e richieste

Pec: infotax@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Pec protocollo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

Mail ordinaria: infotax@comune.mazaradelvallo.tp.it



