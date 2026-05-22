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Cultura
22/05/2026 12:00:00

Segesta tra storia e natura: il FAI Giovani lancia un’esperienza immersiva

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/segesta-tra-storia-e-natura-il-fai-giovani-lancia-un-esperienza-immersiva-450.jpg

Una passeggiata nel cuore del Parco Archeologico di Parco Archeologico di Segesta trasformata in un’esperienza tra natura, osservazione e creatività. Il gruppo FAI Giovani Trapani propone un nuovo appuntamento dedicato a chi vuole vivere Segesta in modo diverso, andando oltre la semplice visita turistica.


L’iniziativa, a numero limitato e con prenotazione obbligatoria, unirà una passeggiata accompagnata ad attività di Citizen Science, momenti di Live Sketching e alla compilazione di un vero e proprio “diario dell’esperienza” che ogni partecipante potrà portare con sé al termine della giornata.


L’obiettivo è quello di creare un contatto diretto con il paesaggio, la storia e l’ambiente del sito archeologico attraverso l’osservazione e la partecipazione attiva. Un percorso pensato soprattutto per i giovani, ma aperto a tutti, che punta a valorizzare Segesta anche come spazio di educazione ambientale e culturale.


L’appuntamento è fissato al mattino presso il parcheggio del parco con rientro previsto a metà giornata. Gli organizzatori consigliano scarpe comode, cappello e acqua per affrontare al meglio il percorso all’interno dell’area archeologica.


Previsto un contributo minimo differenziato tra iscritti e non iscritti FAI, mentre per i bambini sotto i 12 anni sarà possibile partecipare con contributo volontario.
Le prenotazioni sono obbligatorie attraverso il portale ufficiale del FAI:
faiprenotazioni.fondoambiente.it









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