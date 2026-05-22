La Marvel sbarca a Trapani: il Comix diventa festival internazionale

22/05/2026 15:35:00

La Marvel arriva a Trapani e il Trapani ComiComix cambia definitivamente dimensione. Non più soltanto cosplay, videogiochi e cultura nerd, ma un festival che punta ormai a diventare uno degli appuntamenti culturali più forti del Sud Italia.

La settima edizione del Trapani Comix & Games, aperta ufficialmente alla Villa Margherita, porta infatti in città C.B. Cebulski, editor-in-chief della Marvel Comix, per la prima volta ospite in un festival del Centro-Sud. Ed è questa la notizia che sposta il peso dell’evento: Trapani diventa luogo di scouting internazionale per giovani fumettisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Ma dietro la grande macchina del festival c’è anche altro: antimafia, diritti, disturbi alimentari, giornalismo, memoria civile, mostre diffuse e perfino un fumetto di Diabolik ambientato a Segesta. Una trasformazione evidente: il fumetto non viene più raccontato come semplice intrattenimento, ma come linguaggio culturale capace di parlare della realtà.



La Marvel sceglie Trapani



Il nome che domina questa edizione è quello di C.B. Cebulski, direttore creativo della Marvel omix. Il festival ospita infatti la nuova area “Portfolio Review”, dove giovani disegnatori potranno confrontarsi direttamente con il mondo professionale Marvel.



Accanto a lui ci sarà anche l’argentino Leandro Fernández, firma di Batman, Wolverine e Punisher, ospite grazie alla collaborazione con l’Instituto Cervantes.



Un salto internazionale che segna una svolta per la manifestazione organizzata da Nerd Attack ETS insieme al Comune di Trapani e all’Ente Luglio Musicale Trapanese.



Il fumetto diventa racconto civile



Dietro concerti, cosplay e videogiochi, il Trapani ComiComix punta quest’anno su un forte taglio culturale e sociale.



Centrale il tema dell’antimafia con l’incontro “Il racconto dell’antimafia dai Cento passi all’Invisibile”, che riunirà il magistrato Dino Petralia, l’attore Paolo Briguglia e gli autori della graphic novel dedicata a Mauro Rostagno.



Spazio anche ai disturbi alimentari con il concorso “Ogni corpo racconta una bellezza”, promosso insieme all’Asp di Trapani e premiato da Mirka Andolfo.



Il programma affronta anche libertà di stampa, graphic journalism, satira e memoria storica con ospiti come Mario Natangelo, Walter Leoni e gli autori di “República”.



Diabolik sbarca a Segesta



Tra le novità più forti dell’edizione 2026 c’è il progetto “Diabolik sbarca in Sicilia”, firmato da Marco Rizzo e realizzato con CoopCulture e il Parco Archeologico di Segesta.



Il Re del Terrore arriva tra le colonne del tempio di Segesta in una storia che intreccia archeologia, noir e immaginario pop.



Le tavole originali di Claudio Stassi sono esposte nell’ex Asilo Liberty, accanto alle mostre dedicate a Manuele Fior, Giacomo Bevilacqua e Katja Centomo.



Una città trasformata in festival



Trapani ComiComix ormai supera i confini della Villa Margherita e invade la città.



Le esposizioni coinvolgono anche il Complesso di San Domenico, Palazzo Cavarretta e il Museo San Rocco, mentre torna “Comix in Vetrina”, il progetto che trasforma oltre 120 vetrine commerciali in spazi dedicati al fumetto e all’illustrazione.



Un percorso diffuso che intreccia cultura pop, commercio e riqualificazione urbana.



Le nuove aree



Tra le novità anche l’Area Books affidata alla scrittrice trapanese Stefania Auci, dedicata alla narrativa di genere e al romance.



Debutta anche l’Area Indy Games dedicata ai videogiochi indipendenti, mentre torna la collaborazione con la Yamato Cup di Buenos Aires per il cosplay internazionale.



Nasce inoltre “La Taverna di Sospiro”, villaggio medievale fantasy realizzato nel cuore della Villa Margherita in memoria di Totò Sospiro, storico collaboratore del festival recentemente scomparso.



Il programma del weekend



La prima serata si chiude al Teatro Giuseppe Di Stefano, trasformato per l’occasione nel “Trapani C&G Theatre”, con il “Mai Dire Goku Cartoon Live Show”, preceduto dalla Telenauti Band e dal Lightsaber Academy Show.



Sabato sarà la giornata Marvel con Cebulski, Fernández e Mirka Andolfo, oltre al talk su Diabolik e all’incontro sull’antimafia.



Domenica spazio invece a “La Sicilia dal romanzo alla fiction” con Gaetano Savatteri, Stefania Auci ed Ester Pantano, oltre al dubbing show dedicato a One Piece e al Trapani Comix Cosplay Contest.



Il Trapani ComiComix, insomma, non è più soltanto un festival del fumetto. Sta diventando qualcosa di diverso: una manifestazione capace di usare la cultura pop per raccontare la città, il territorio e persino i temi più delicati del presente.



