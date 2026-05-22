Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
22/05/2026 17:14:00

“Inventiamo Segesta”, i piccoli progettisti riscoprono il Parco archeologico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/1779464333-0-inventiamo-segesta-i-piccoli-progettisti-riscoprono-il-parco-archeologico.jpg

Si sono conclusi con grande successo i workshop creativi di “Inventiamo Segesta: Piccoli Progettisti per Grandi Architetture”, il ciclo di laboratori dedicato a bambine e bambini realizzato da ABACA – Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini, in collaborazione con CoopCulture, nel Parco archeologico di Parco Archeologico di Segesta. Per tre appuntamenti, i partecipanti hanno potuto dare spazio alla fantasia, progettando architetture immaginarie, studiando reperti e ricreando mondi sospesi tra storia, natura e creatività. Un percorso che ha permesso ai più piccoli di vivere il patrimonio archeologico di Segesta in maniera originale e coinvolgente.

L’architetta Federica Turiaco, ideatrice del progetto ABACA, ha guidato i bambini in un’esperienza fatta di collaborazione, scoperta e apprendimento immerso nella storia.

 

Dal Teatro antico alle installazioni modulari

 

Il primo workshop, “Segesta Teatro Foresta”, ha portato i bambini a ricostruire il Teatro antico reinterpretandone la scena attraverso elementi fantastici ispirati alla natura e integrati simbolicamente nella pietra bianca del monumento.

Con il secondo laboratorio, “Di-Segni Stra-Ordinari”, i partecipanti hanno invece rielaborato in maniera personale e immaginifica le forme del Tempio di Segesta, creando modelli volumetrici in scala.

A chiudere il ciclo è stato “Archeo-Logico”, laboratorio dedicato alla geometria e alla composizione creativa: figure geometriche assemblabili e modulari sono diventate la base per piccole installazioni tridimensionali ispirate alla storia antica della città.

 

Le visite nel Parco dopo i laboratori

 

Al termine di ogni workshop, Federica Turiaco ha accompagnato bambini e famiglie in un sopralluogo all’interno del Parco archeologico, per osservare dal vivo le architetture reinterpretate durante le attività laboratoriali.

Un’esperienza dinamica e partecipata, particolarmente apprezzata sia dai piccoli partecipanti sia dai genitori.

 

Cos’è ABACA

 

 Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini è il primo progetto italiano di scuola itinerante dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

L’iniziativa promuove l’avvicinamento all’architettura, al design, all’archeologia e alla conoscenza del paesaggio attraverso attività pratiche, costruzione di prototipi sostenibili, gioco e sviluppo della creatività e del pensiero critico.

 









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...