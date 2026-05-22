“Inventiamo Segesta”, i piccoli progettisti riscoprono il Parco archeologico

22/05/2026 17:14:00

Si sono conclusi con grande successo i workshop creativi di “Inventiamo Segesta: Piccoli Progettisti per Grandi Architetture”, il ciclo di laboratori dedicato a bambine e bambini realizzato da ABACA – Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini, in collaborazione con CoopCulture, nel Parco archeologico di Parco Archeologico di Segesta. Per tre appuntamenti, i partecipanti hanno potuto dare spazio alla fantasia, progettando architetture immaginarie, studiando reperti e ricreando mondi sospesi tra storia, natura e creatività. Un percorso che ha permesso ai più piccoli di vivere il patrimonio archeologico di Segesta in maniera originale e coinvolgente.

L’architetta Federica Turiaco, ideatrice del progetto ABACA, ha guidato i bambini in un’esperienza fatta di collaborazione, scoperta e apprendimento immerso nella storia.

Dal Teatro antico alle installazioni modulari

Il primo workshop, “Segesta Teatro Foresta”, ha portato i bambini a ricostruire il Teatro antico reinterpretandone la scena attraverso elementi fantastici ispirati alla natura e integrati simbolicamente nella pietra bianca del monumento.

Con il secondo laboratorio, “Di-Segni Stra-Ordinari”, i partecipanti hanno invece rielaborato in maniera personale e immaginifica le forme del Tempio di Segesta, creando modelli volumetrici in scala.

A chiudere il ciclo è stato “Archeo-Logico”, laboratorio dedicato alla geometria e alla composizione creativa: figure geometriche assemblabili e modulari sono diventate la base per piccole installazioni tridimensionali ispirate alla storia antica della città.

Le visite nel Parco dopo i laboratori

Al termine di ogni workshop, Federica Turiaco ha accompagnato bambini e famiglie in un sopralluogo all’interno del Parco archeologico, per osservare dal vivo le architetture reinterpretate durante le attività laboratoriali.

Un’esperienza dinamica e partecipata, particolarmente apprezzata sia dai piccoli partecipanti sia dai genitori.

Cos’è ABACA

Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini è il primo progetto italiano di scuola itinerante dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

L’iniziativa promuove l’avvicinamento all’architettura, al design, all’archeologia e alla conoscenza del paesaggio attraverso attività pratiche, costruzione di prototipi sostenibili, gioco e sviluppo della creatività e del pensiero critico.



