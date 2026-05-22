Festa della Busiata a Trapani, Giusina Battaglia al Chiostro San Domenico

22/05/2026 11:07:00

Giusina Battaglia sarà al Chiostro San Domenico di Trapani venerdì 22 maggio, alle 18:00, per uno degli appuntamenti centrali della prima edizione della Festa della Busiata. Il format prevede un incontro aperto al pubblico su sapori e tradizioni siciliane, seguito da un cooking show insieme allo chef Peppe Giuffrè e ad Anna Martano. Al centro, naturalmente, la busiata: la pasta tipica del trapanese, preparata dal vivo con prodotti del territorio.

La Festa della Busiata: prima edizione dal 18 al 24 maggio

La manifestazione è organizzata dall'Istituto Superiore I. e V. Florio in collaborazione con lo chef Peppe Giuffrè. Il programma, iniziato il 18 maggio, prevede una settimana di eventi tra laboratori, incontri, spettacoli e degustazioni dedicati alle eccellenze gastronomiche della Sicilia occidentale.

Info pratiche

Festa della Busiata, Chiostro San Domenico, Trapani. Evento del 22 maggio ore 18:00. Ingresso libero fino a esaurimento posti.



