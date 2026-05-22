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Cronaca
22/05/2026 11:25:00

Marsala, 21 auto danneggiate a Sappusi: protestano le famiglie, replica la preside Florio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/1779442502-0-marsala-21-auto-danneggiate-a-sappusi-protestano-le-famiglie-replica-la-preside-florio.jpg

Sono ventuno le auto danneggiate complessivamente, tra microcar e altre vetture, nell’atto vandalico avvenuto ieri davanti all’ingresso del Liceo Scientifico Pietro Ruggieri e del Liceo Pascasino di Marsala nel quartiere Sappusi. 

Dopo quanto accaduto, intervengono i genitori degli studenti del Liceo Scientifico, che chiedono alla dirigente scolastica Fiorella Florio di consentire l’utilizzo del piazzale interno dell’istituto come parcheggio per le auto degli alunni.

 

La protesta delle famiglie

 

“Da due anni, con una decisione unilaterale e ingiustificata, la preside ha sbarrato i cancelli del piazzale interno della scuola agli studenti, costringendoli a lasciare i propri mezzi sulla strada, esposti a ogni pericolo. Una severità che però non si applica a se stessa”, dichiarano le famiglie degli studenti.

I genitori aggiungono: “La dirigente ha di fatto abbandonato la sicurezza degli studenti per tutelare esclusivamente il proprio privilegio personale. Mentre le forze dell’ordine indagano sui vandali, attendiamo risposte dalla dirigenza: non si può tollerare che un bene pubblico venga utilizzato in modo esclusivo da chi, invece di dare il buon esempio e proteggere gli alunni, li espone a migliaia di euro di danni”.

 

 

 

 

 

La replica della dirigente scolastica

 

La redazione di TP24 ha contattato la dirigente scolastica Fiorella Florio, che ha chiarito come il piazzale interno dell’istituto sia un cortile scolastico e non un parcheggio.

“La scuola non dispone di un parcheggio – spiega la dirigente –. Quello spazio è un cortile dove non si può accedere con le auto. Non possiamo consentire l’ingresso di altre vetture perché si creerebbe una situazione ingestibile anche dal punto di vista della sicurezza. In passato ci sono già stati incidenti e il nostro compito è garantire l’incolumità degli studenti”.

 

“Non è previsto dal progetto della scuola”

 

 

La preside precisa inoltre che in altre scuole esistono aree progettate e autorizzate come parcheggi, con segnaletica orizzontale e verticale e posti delimitati, mentre nel caso del liceo marsalese ciò non è previsto dal progetto originario dell’istituto.

“Le tre auto autorizzate appartengono a persone che hanno particolari necessità documentate da certificati medici, tra cui due del personale Ata e la sottoscritta. Fino allo scorso anno anche la mia auto rimaneva fuori dall’istituto. Se uno studente ha difficoltà motorie o particolari esigenze, può essere accompagnato dai genitori fino all’ingresso della scuola, ma non è possibile consentire normalmente l’accesso alle auto degli studenti. Non perché non lo vogliamo, ma perché non possiamo garantire la sicurezza”, conclude Florio.

 



Cronaca | 2026-05-22 09:06:00
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