Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/05/2026 09:06:00

 Buongiorno24 del 22 Maggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/1779433747-0-.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno.

 

La puntata di oggi si apre con il nuovo capitolo giudiziario che riguarda la famiglia di Matteo Messina Denaro. Le sorelle del boss di Castelvetrano, Giovanna e Bice Messina Denaro, sono indagate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo con l’accusa di avere favorito la lunga latitanza del capomafia. La Procura aveva chiesto il carcere per associazione mafiosa, ma il gip ha riqualificato il reato in procurata inosservanza della pena, escludendo le esigenze cautelari. Intanto proseguono le indagini e le perquisizioni legate alla rete di favoreggiatori che avrebbe protetto il boss fino all’arresto.

 

Parleremo poi del nuovo arresto per droga al porto di Trapani. La Guardia di Finanza ha fermato un uomo diretto a Pantelleria con oltre un chilo e mezzo di hashish e più di 200 grammi di cocaina nascosti nello zaino. Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato al mercato dello spaccio sull’isola in vista dell’estate.

 

Da Marsala arriva invece la cronaca del raid vandalico nel quartiere Sappusi, dove diverse auto e minicar di studenti del Liceo Ruggieri e del Pascasino sono state danneggiate durante la mattinata. Una vicenda che ha provocato rabbia e preoccupazione tra studenti e famiglie.

 

Ci occuperemo anche della gestione dei rifiuti in Sicilia e della nuova vasca di Borranea, che secondo Trapani Servizi dovrebbe essere pronta entro l’estate per garantire maggiore autonomia alla provincia di Trapani. Sul fronte regionale, intanto, il governo Schifani accelera anche sui termovalorizzatori di Palermo e Catania, con la presentazione dei progetti definitivi degli impianti.

 

In primo piano anche la visita di Matteo Salvini in Sicilia occidentale. Il leader della Lega, da Marsala ad Agrigento, è tornato a parlare di infrastrutture, porto di Marsala e aeroporto agrigentino, mentre il suo tour elettorale continua a influenzare gli equilibri politici del centrodestra siciliano.

 

Spazio poi alla politica trapanese, con la vicenda della possibile decadenza di alcuni consiglieri comunali a Trapani. La maggioranza chiede al presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo di chiudere definitivamente il caso dopo mesi di polemiche e interpretazioni giuridiche.

 

Parleremo inoltre della riapertura dell’ingresso nord della Riserva dello Zingaro, devastata dagli incendi del 2025. La provincia di Trapani si prepara così a una nuova estate ad alto rischio incendi, con nuove tecnologie di monitoraggio, droni, telecamere termiche e sistemi di prevenzione sul territorio.

 

Infine andremo a Poggioreale, dove il borgo antico distrutto dal terremoto del Belice tornerà ad aprire ai visitatori dal 10 al 14 giugno con spettacoli, installazioni e iniziative culturali.

 

Buongiorno24 è in diretta ogni mattina su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101 per aiutare lettori e ascoltatori a orientarsi tra le notizie del giorno, con il nostro lavoro quotidiano di informazione e approfondimento.

 



Cronaca | 2026-05-22 09:06:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/1779433747-0-.jpg

 Buongiorno24 del 22 Maggio

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e spiegare i fatti più importanti del giorno. La puntata di oggi si apre con il nuovo capitolo giudiziario...







Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...