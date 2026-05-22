 Buongiorno24 del 22 Maggio

22/05/2026 09:06:00

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La puntata di oggi si apre con il nuovo capitolo giudiziario che riguarda la famiglia di Matteo Messina Denaro. Le sorelle del boss di Castelvetrano, Giovanna e Bice Messina Denaro, sono indagate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo con l’accusa di avere favorito la lunga latitanza del capomafia. La Procura aveva chiesto il carcere per associazione mafiosa, ma il gip ha riqualificato il reato in procurata inosservanza della pena, escludendo le esigenze cautelari. Intanto proseguono le indagini e le perquisizioni legate alla rete di favoreggiatori che avrebbe protetto il boss fino all’arresto.

Parleremo poi del nuovo arresto per droga al porto di Trapani. La Guardia di Finanza ha fermato un uomo diretto a Pantelleria con oltre un chilo e mezzo di hashish e più di 200 grammi di cocaina nascosti nello zaino. Secondo gli investigatori, lo stupefacente era destinato al mercato dello spaccio sull’isola in vista dell’estate.

Da Marsala arriva invece la cronaca del raid vandalico nel quartiere Sappusi, dove diverse auto e minicar di studenti del Liceo Ruggieri e del Pascasino sono state danneggiate durante la mattinata. Una vicenda che ha provocato rabbia e preoccupazione tra studenti e famiglie.

Ci occuperemo anche della gestione dei rifiuti in Sicilia e della nuova vasca di Borranea, che secondo Trapani Servizi dovrebbe essere pronta entro l’estate per garantire maggiore autonomia alla provincia di Trapani. Sul fronte regionale, intanto, il governo Schifani accelera anche sui termovalorizzatori di Palermo e Catania, con la presentazione dei progetti definitivi degli impianti.

In primo piano anche la visita di Matteo Salvini in Sicilia occidentale. Il leader della Lega, da Marsala ad Agrigento, è tornato a parlare di infrastrutture, porto di Marsala e aeroporto agrigentino, mentre il suo tour elettorale continua a influenzare gli equilibri politici del centrodestra siciliano.

Spazio poi alla politica trapanese, con la vicenda della possibile decadenza di alcuni consiglieri comunali a Trapani. La maggioranza chiede al presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo di chiudere definitivamente il caso dopo mesi di polemiche e interpretazioni giuridiche.

Parleremo inoltre della riapertura dell’ingresso nord della Riserva dello Zingaro, devastata dagli incendi del 2025. La provincia di Trapani si prepara così a una nuova estate ad alto rischio incendi, con nuove tecnologie di monitoraggio, droni, telecamere termiche e sistemi di prevenzione sul territorio.

Infine andremo a Poggioreale, dove il borgo antico distrutto dal terremoto del Belice tornerà ad aprire ai visitatori dal 10 al 14 giugno con spettacoli, installazioni e iniziative culturali.

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