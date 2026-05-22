22 Maggio: attacco ai russi, violenza sulla Flotilla,  Tajani chiede sanzioni

22/05/2026 07:10:00

E' il 22 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Zelens’kyj ha detto che più di 100 soldati nemici sono morti nell’attacco a una base dei servizi russi Fsb, nella regione occupata di Kherson

• Merz ha proposto di offrire all’Ucraina il ruolo di «membro associato» all’Ue senza diritto di voto

• Tutti i 428 attivisti della Flotilla fermati dall’Idf hanno lasciato Israele. Quelli rientrati in Italia hanno raccontato delle violenze subite, e anche di aver visto persone con segni di abusi sessuali

• Tajani ha chiesto che l’Ue sanzioni il ministro israeliano Ben-Gvir. È stato anche criticato dalla portavoce della Flotilla perché il suo ministero non ha pagato agli attivisti i biglietti aerei per il rimpatrio (e anche perché al Festival dell’economia di Trento ha detto che «se facciamo più figli possiamo ridurre il numero dei migranti regolari»)



• La portaerei americana Nimitz, lunga 333 metri, è schierata nel Mar dei Caraibi. Sembra proprio una diretta minaccia a Cuba, anche se Trump insiste a dire che non è così

• Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni che avevano imposto contro Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu sulla Palestina

• La Trump Organization costruirà a Tbilisi un complesso di sei grattacieli al cui centro si staglierà una Trump Tower, con il nome dorato del presidente sulla cima

• La Sierra Leone ha stretto un accordo per ricevere ogni anno 300 migranti espulsi dagli Usa, e in questi giorni ha ricevuto i primi nove

• Sulla A21, a Villafranca, un camionista è morto nell’incendio del suo mezzo

• A Milano una donna di 75 anni è morta investita da una Smart mentre attraversava sulle strisce con la sorella, anche lei ferita. L’uomo che le ha investite, di 38 anni, non le ha soccorse, ma piuttosto ha telefonato a sua mamma per raccontarle l’accaduto: la donna lo ha denunciato

• Alle 5.51 di ieri mattina ai Campi Flegrei si è registrata una forte scossa, di magnitudo 4.4

• Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, ha detto al Tg1: «Siamo forti dell’innocenza di mio figlio. Intanto le sorelle Cappa hanno denunciato il legale di Alberto Stasi e un inviato delle Iene per «istigazione a delinquere»

• Secondo la Commissione Ue, l’economia italiana crescerà dello 0,5 per cento nel 2026, meno rispetto allo 0,8 per cento previsto nell’autunno scorso

• Con l’attesa quotazione in Borsa di SpaceX, Musk diventerà trilionario

• Meloni ha annunciato un fondo da 150 milioni per mettere in sicurezza le case di Niscemi

• Nella nuova versione della modifica alla legge elettorale, la soglia minima per accedere al premio di maggioranza dovrebbe passare dal 40 al 42 per cento

• Oggi il governo incontrerà le associazioni degli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero già proclamato dal 25 al 29 maggio

• Giuli ha visitato la Biennale e ha detto che l’incontro con Buttafuoco è andato «benissimo»

• In Ungheria il nuovo governo di Magyar ha presentato un emendamento costituzionale che limita a 8 anni il mandato del primo ministro, che impedirebbe di fatto un ritorno al potere di Orbán

• Stellantis ha presentato un programma di investimenti da 60 miliardi di euro, che prevede entro il 2030 la produzione di 60 nuovi veicoli e l’aggiornamento di 50

• Il gruppo cinese Superhisen si prepara a comprare Giochi Preziosi, subentrando al fondatore Enrico

• La statunitense Marquee Brands acquisirà il marchio di moda Roberto Cavalli (che ora appartiene a un gruppo dell’immobiliare di Dubai)

• A Cannes Monica Bellucci, 61 anni, ha presentato due film ed è apparsa dimagrita

• Il padre di Valentino Rossi sta per sposare la donna che il figlio, a gennaio, aveva denunciato per aver sottratto all’uomo 200 mila euro, accusandola di circonvenzione di incapace

• L’americana Colossal Biosciences ha inventato (così dice, ma non ha pubblicato nessuno studio scientifico) un uovo artificiale che permetterà di covare pulcini di specie estinte o a rischio di estinzione

• La Uefa ha detto che dall’edizione del 2030 cambierà il sistema per qualificarsi ai Mondiali

• Il sindaco di New York Mamdani ha ottenuto dalla Fifa mille biglietti per le partite dei mondiali a soli 50 euro, che saranno assegnati ai newyorkesi tramite un sorteggio

• Al Roland Garros – al via domenica, con termine fissato al 7 giugno – Sinner esordirà contro il francese Tabur

• Il belga Segaert ha vinto la 12esima tappa del Giro d’Italia

• Il titolare della La Sfoglina Bio di Bologna ha detto che deve vendere i suoi tortellini a 59 euro al chilo perché altrimenti non rientra dei costi

• A Roma il 16 ottobre riapirà il teatro Valle, dove nel 1921 fu messa in scena la prima di Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello – che sconvolse il pubblico, che urlava «Manicomio!»

• Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni, è in condizioni di salute critiche da qualche giorno

• Sono morti il fondatore di Slow Food Carlo Petrini (76 anni), la seconda moglie di Fosco Maraini, Mieko Namiki (76), il mafioso Enzo Santapaola (56)



TitoliCorriere della sera: Guerra ed energia / la frenata del Pil / Meloni avvisa l’Ue

la Repubblica: Crescita, Italia maglia nera

La Stampa: “Abusati dagli israeliani”

Il Sole 24 Ore: La Ue taglia le stime sull’Italia: Pil +0,5% / Giorgetti: deroghe al patto, sono ottimista

Il Messaggero: La guerra rallenta l’Europa

Il Giornale: «Una croce sul Pd» / Apre la scuola di voto / per elettori islamici

Avvenire: Kiev rialza la posta

Qn: Kiev attacca, strage di russi / Colpita una base degli 007

Il Fatto: “Benvenuti / in Israele”

Leggo: «Botte, torture e abusi sessuali»

Libero: I corsi per migranti / «Così si vota Pd»

La Verità: Stiamo già pagando i prossimi Salim

Il Mattino: Ucraina, raid sulle spie russe

il manifesto: Onda / anomala

il Quotidiano del Sud: Putin, lo schiaffo di Zelensky

Domani: La “cura venezuelana” per Cuba / Trump e l’escalation americana



