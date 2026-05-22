Trapani, “Chi è il mandante?”: in Consiglio esplode il caso del telefono bloccato

22/05/2026 11:53:00

“Chi è il mandante?”.

Lo ha ripetuto più volte il consigliere comunale di opposizione e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Maurizio Miceli, durante il Consiglio comunale di Trapani del 21 maggio, e non è stato soltanto un passaggio polemico.

È stato il momento in cui il confronto in aula ha smesso di muoversi sul terreno amministrativo per entrare in uno spazio assai più delicato: quello del sospetto politico dentro gli uffici pubblici.

Perché il punto, a un certo momento della seduta, non è stato più soltanto il presunto comportamento scorretto di un funzionario comunale accusato di avere bloccato il numero di telefono di un consigliere d’opposizione. Il punto è diventato un altro: può la vicinanza reale o presunta a un partito trasformarsi in una chiave di lettura dell’operato dei dipendenti pubblici?

È da qui che la discussione si è progressivamente allargata, fino a investire il rapporto tra politica e apparato amministrativo, il tema della neutralità degli uffici comunali e il rischio che appartenenze, frequentazioni o sensibilità culturali vengano percepite come elementi capaci di orientare il funzionamento della macchina pubblica.

Ed è probabilmente per questo che il segretario generale del Comune, Giovanni Panepinto, ha sentito il dovere di intervenire con parole che, al netto delle schermaglie di Palazzo Cavarretta, assumono un peso specifico particolare: “Le persone non vanno giudicate se hanno la tessera di Fratelli d’Italia o del PD, ma per come si comportano in ufficio”. Un intervento che ha riportato il dibattito sul terreno della neutralità amministrativa.

La vicenda del telefono bloccato

La vicenda nasce durante le comunicazioni del Consiglio comunale. Miceli interviene dapprima sulla “rottamazione quinquies” estesa ai tributi locali, sollecitando il Comune ad approvare entro il 30 giugno il regolamento necessario per consentire ai cittadini di aderire alla definizione agevolata.

Poi il cambio di registro. Il consigliere racconta di avere tentato più volte di contattare un funzionario comunale senza ricevere risposta, durante una seduta di commissione consiliare, salvo scoprire — secondo la sua ricostruzione — di essere stato bloccato sul telefono personale del dipendente.

Da qui il sospetto politico. Da qui il “mandante”. Da qui il riferimento alle riunioni del Partito Democratico frequentate dal funzionario.

Da qui, soprattutto, la costruzione di una narrazione più ampia: l’idea di un apparato amministrativo orientato politicamente e ostile all’opposizione.

Le parole contano. “Mandante” non è un termine neutro. Evoca catene di comando, centrali politiche, fedeltà ideologiche.

E quando quel lessico viene associato a un dipendente comunale che “va alle riunioni del PD”, il messaggio che arriva fuori dall’aula è inevitabile: il problema non sarebbe soltanto il comportamento del funzionario, ma la sua collocazione politica, reale o presunta.

Ma c’è un ulteriore passaggio che rende questa vicenda ancora più significativa.

Perché Miceli non si limita a contestare il singolo episodio. Nel suo intervento — e anche nei successivi post pubblicati su Facebook — il ragionamento sembra allargarsi a una parte dell’apparato burocratico del Comune.

Il funzionario diventa un tassello di un contesto più ampio, di “ambienti politici di sinistra che da anni governano questa città” e che, secondo Miceli, “continuano a confondere il Comune con una sezione di partito”.

Non è un caso che, durante la replica di Panepinto, riaffiorino anche vecchie polemiche televisive nelle quali Miceli aveva già indicato il segretario generale e il dirigente Orazio Amenta come figure culturalmente o politicamente riconducibili alla sinistra.

È un punto delicatissimo, perché tocca il rapporto tra biografia personale e funzione pubblica.

Né Panepinto né Amenta, del resto, hanno mai nascosto il proprio percorso culturale, professionale o umano. Sono figure pubbliche, con storie note.

Ma in uno Stato democratico il discrimine non può diventare questo. Non può trasformarsi in sospetto, di per sé, l’orientamento ideale o le idee personali di chi ricopre un incarico tecnico-amministrativo. Il punto dovrebbe restare un altro: gli atti, l’imparzialità concreta, il rispetto delle regole, la qualità del lavoro svolto.

È qui che la polemica assume un tratto più profondo e, per certi versi, più insidioso. Perché il sottotesto sembra essere il seguente: se più figure dell’apparato amministrativo condividono una certa sensibilità politica o culturale, allora potrebbe esserci una rete di relazioni e sensibilità politiche capace di influenzare gli uffici ai danni dell’opposizione. Non viene mai formulata un’accusa diretta di illegalità. Ma il sospetto aleggia continuamente. E il sospetto, in politica, produce effetti anche senza prove.

Panepinto interviene proprio su questo piano, respingendo l’idea di una regia politica interna agli uffici comunali. “Lei non può pensare che ci sia una centrale politica che dà ordine del Partito Democratico”, dice rivolgendosi a Miceli. E subito dopo aggiunge un altro passaggio decisivo: i dipendenti pubblici, se sbagliano, rispondono disciplinarmente secondo norme precise, ma non possono diventare “carne da macello in un pubblico ludibrio”. Non è stata soltanto una difesa personale. É stato il tentativo di arginare una narrazione.

Nelle ore successive Miceli rilancia sui social. Scrive che il gesto del funzionario “difficilmente nasce da solo”, parla di dipendenti “turbati” per impedire di “disturbare il manovratore”, insiste sulla domanda: “Chi è il mandante?”. Il caso amministrativo si trasforma definitivamente in una vicenda politica.

È una narrazione che in Italia riaffiora ciclicamente: l’idea che pezzi degli apparati pubblici siano vicini, culturalmente o politicamente, a una parte. Un sospetto che attraversa da decenni il dibattito pubblico italiano.

Ma c’è una differenza sostanziale tra criticare un orientamento culturale prevalente in certi ambienti amministrativi e insinuare che quell’orientamento determini automaticamente comportamenti ostili o discriminatori. Nel dibattito pubblico italiano il sospetto di una vicinanza culturale tra apparati amministrativi e politica non è nuovo e viene sollevato trasversalmente da schieramenti diversi. La questione, tuttavia, diventa complessa quando il sospetto politico sostituisce la verifica concreta dei comportamenti.

Perché a quel punto il rischio è duplice. Da una parte una telefonata senza risposta smette di apparire come una semplice scorrettezza o inefficienza e diventa il segnale di un possibile schieramento politico. Dall’altra si rischia di considerare dirigenti e funzionari come espressione politica di una parte, quasi in contrasto con il principio di imparzialità degli uffici pubblici.

Ed è qui che la memoria storica dovrebbe imporre prudenza. Il tema diventa delicato quando il dibattito politico smette di concentrarsi sugli atti amministrativi e si sposta sulle convinzioni personali o sulle frequentazioni dei funzionari pubblici. La storia italiana del Novecento conosce bene la stagione in cui la fedeltà politica divenne criterio implicito di affidabilità amministrativa. Non servono paragoni enfatici per comprenderne il rischio: basta ricordare quanto sia fragile il principio secondo cui il dipendente pubblico serve le istituzioni e non il partito di turno.

La replica del Partito Democratico arriva attraverso la segretaria cittadina Marzia Patti, che definisce “intimidatorie e discriminatorie” le parole rivolte al dipendente comunale. Il PD accusa inoltre Fratelli d’Italia di avere tentato persino di introdurre limitazioni all’utilizzo dei profili Facebook privati dei dipendenti dell’ente, denunciando il rischio di trasformare il dissenso politico in discriminazione personale.

Ma il nodo vero resta un altro: fino a che punto la politica può spingersi nell’indagare, evocare o mettere in discussione le convinzioni personali di un funzionario pubblico?

Naturalmente il tema posto da Miceli non è irrilevante. Un consigliere comunale ha diritto a interlocuire con gli uffici e, se ritiene di subire ostacoli o discriminazioni, ha il dovere politico di denunciarlo. Ma una cosa è contestare un comportamento amministrativo; altra cosa è insinuare che dietro vi sia una militanza, una regia o una filiera politica.

Trapani, in fondo, ha assistito a qualcosa che va oltre il piccolo caso del telefono bloccato. Ha visto riaffacciarsi una domanda più grande e più inquieta: può bastare la vicinanza a un partito per trasformare un funzionario pubblico in un sospetto politico?

In una democrazia matura, la risposta dovrebbe essere scontata. Ed è forse proprio questo il dato più significativo emerso da quell’aula: che a un certo punto sia stato necessario ricordarlo.















