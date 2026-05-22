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Cronaca

» Ambiente
22/05/2026 18:25:00

Pantelleria, presentate le linee guida del Piano del Parco 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-05-2026/pantelleria-presentate-le-linee-guida-del-piano-del-parco-450.jpg

Si è concluso con una grande partecipazione di pubblico il convegno “Piano, Strategie, Comunità”, promosso dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria e svoltosi sabato 16 maggio ai Giardini dei Rodo, nell’ambito delle celebrazioni per il decennale dell’istituzione dell’area protetta.

All’incontro hanno preso parte cittadini, operatori economici, associazioni, tecnici e rappresentanti delle istituzioni civili e militari, chiamati a confrontarsi sulle prospettive future del territorio e sulle strategie di pianificazione del Parco.

 

Un piano “sartoriale” basato sulla conoscenza del territorio

 

Tema centrale del convegno è stata la presentazione delle linee guida del Piano del Parco, costruito secondo il principio “conoscere per scegliere”. Un approccio definito “sartoriale”, pensato cioè per adattare le future scelte di pianificazione alle specifiche caratteristiche ambientali, paesaggistiche e socio-economiche dell’isola.

Alla giornata hanno partecipato anche alcuni componenti della Comunità del Parco, tra cui Pietro Miosi, delegato della Regione Siciliana, e il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona, a testimonianza della collaborazione istituzionale che accompagna il percorso di redazione del Piano.

Dopo i saluti del presidente dell’Ente Parco, Italo Cucci, e del sindaco D’Ancona, il direttore facente funzioni Carmine Vitale ha illustrato il lavoro svolto dal gruppo di tecnici interni ed esterni impegnati nella costruzione del quadro conoscitivo preliminare del Piano.

 

Forum del Parco e consultazione della cittadinanza

 

Nel corso del convegno è stato evidenziato anche il percorso partecipativo avviato dall’Ente, che negli ultimi anni ha coinvolto cittadini e categorie produttive attraverso strumenti di consultazione pubblica. Tra questi assume un ruolo centrale il Forum del Parco, ormai strutturato come spazio permanente di dialogo tra istituzioni, professionisti, associazioni e comunità locale.

 

Foto satellitari e mappe ad alta precisione

 

Durante l’incontro è stato inoltre annunciato l’acquisto di nuove immagini satellitari che saranno realizzate durante il passaggio di un satellite previsto per la prossima estate. Le immagini consentiranno di elaborare mappe tematiche ad alta precisione, utili per supportare le future scelte di pianificazione e gestione del territorio.

“L’Ente desidera che le scelte future di gestione contemplate nel Piano possano assegnare all’uso del suolo la sua razionale vocazione del territorio. È inoltre importante informare, sensibilizzare e comunicare per coniugare tutela ed eco-sviluppo”, ha dichiarato Carmine Vitale.

L’Ente Parco ha infine annunciato che tutte le presentazioni dei relatori intervenuti saranno messe a disposizione pubblicamente, nell’ottica della massima trasparenza e condivisione del percorso avviato.

 









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