All'aeroporto di Palermo c'è un nuovo cargo terminal

21/05/2026 18:45:00

All’Aeroporto Falcone Borsellino apre il nuovo cargo terminal dedicato al trasporto aereo delle merci, una struttura moderna e potenziata che punta a rafforzare il ruolo dello scalo palermitano nel mercato della logistica e dei traffici commerciali internazionali.

La nuova infrastruttura, inaugurata il 18 maggio 2026, è stata realizzata all’interno dell’ex aerostazione arrivi e dispone di spazi tre volte più grandi rispetto al passato, progettati per garantire una gestione più efficiente del traffico merci.

Per la realizzazione del terminal sono stati necessari diversi mesi di interventi di ammodernamento e riqualificazione. L’edificio è stato completamente rivisitato negli spazi interni e negli impianti tecnologici, con adeguamenti alle più recenti normative antincendio e antisismiche.

L’area operativa, estesa per circa 900 metri quadrati, è attiva h24 ed è dotata di sistemi tecnologici avanzati per la sicurezza e il controllo delle merci. Tra le apparecchiature installate figurano sistemi di videosorveglianza, impianti di rilevazione ed estrazione fumi e macchine radiogene di ultima generazione, sia per il controllo delle merci sia per gli operatori.

Secondo Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, “l’attivazione della nuova area cargo rappresenta un passaggio strategico importante perché consente all’aeroporto di Palermo di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato della logistica e del trasporto merci aereo, uno dei segmenti oggi a maggiore crescita e valore aggiunto”.

Battisti ha sottolineato come la nuova struttura possa creare opportunità di sviluppo per il territorio, favorendo settori come e-commerce, agroalimentare di qualità, logistica integrata e commercio internazionale.

Dal punto di vista operativo, il terminal è stato progettato per velocizzare la movimentazione dei carichi. Sul lato landside è presente una banchina coperta con tre rampe regolabili in altezza per facilitare le operazioni degli autoarticolati e il trasferimento rapido delle merci verso le aree di controllo. Sul fronte airside, invece, una viabilità dedicata permette uno smistamento veloce dei colli verso gli aeromobili in partenza.

Il nuovo cargo terminal rappresenta inoltre il primo passo di un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale dello scalo palermitano, che nei prossimi anni potrebbe portare a un ulteriore ampliamento degli spazi destinati al traffico merci, fino al triplo delle superfici attuali.



