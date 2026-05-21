Trapani, letture animate al Museo Pepoli per bambini da 3 a 6 anni

21/05/2026 09:37:00

Sabato 23 maggio, alle 17, il Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani apre le sue sale ai più piccoli con "C'era una volta al Museo", un pomeriggio di letture a bassa voce dedicato a bambini dai tre ai sei anni e alle loro famiglie.

Fiabe tra le opere del museo

Le volontarie di Nati per leggere, attive da anni presso la Biblioteca Fardelliana e in altri poli culturali della città, leggeranno fiabe, racconti e storie fantastiche nelle sale del Pepoli. L'idea è portare i bambini a contatto con la lettura in un contesto diverso da quello abituale, trasformando il museo in uno spazio di gioco e scoperta.

Un'iniziativa nel segno del Maggio dei libri

L'evento rientra nel programma del Maggio dei libri 2026 — la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura che quest'anno ha come tema "Ogni libro è una creatura viva" — ed è promosso da Nati per leggere e dal Museo Pepoli, con la collaborazione della Biblioteca Fardelliana e il patrocinio del Comune di Trapani.

Dove e quando: Museo Regionale Agostino Pepoli, via Conte Agostino Pepoli 180, Trapani — sabato 23 maggio 2026, ore 17. Ingresso libero con prenotazione a museo.pepoli@regione.sicilia.it.



