Ottimi risultati per la Lilybetana Scacchi a Palermo

21/05/2026 19:00:00

Importanti successi per l’ASD Lilybetana Scacchi ai campionati regionali disputati sabato 16 maggio presso Villa D’Amato a Palermo. La società marsalese si è infatti distinta sia nel Campionato Femminile a Squadre della Regione Sicilia sia nel Campionato Regionale Rapid Sicilia.

Grande soddisfazione è arrivata soprattutto dal Campionato Femminile a Squadre, dove l’ASD Lilybetana Scacchi ha conquistato il primo posto nella categoria Under 14. La formazione vincitrice era composta da Ilaria Canale, Elisa Cammarata, Giulia Serrentino e Quyet Cerami, guidate dalla capitana Grazia Maggio.

La vittoria assoluta del torneo è andata alla società Palermo Scacchi, che ha preceduto Il Pedone Isolano Misilmeri nella classifica generale.

Risultati di rilievo anche nel Campionato Regionale Rapid Sicilia, dove i giovani atleti lilybetani hanno ottenuto prestigiosi piazzamenti individuali. Davide Montalto si è classificato al primo posto nella categoria Under 18, mentre Edoardo Fontana ha conquistato il titolo nella categoria Under 12.

Prestazioni che confermano la crescita del movimento giovanile dell’ASD Lilybetana Scacchi e l’impegno costante della società nella valorizzazione dei giovani talenti scacchistici del territorio siciliano.



