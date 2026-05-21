Mazara, casting aperti per la serie internazionale “HENKI”: si cercano figurazioni

21/05/2026 19:30:00

Sono aperti i casting per la ricerca di figurazioni destinate a una serie televisiva internazionale che sarà girata nell’area di Mazara del Vallo nel periodo compreso tra l’11 e il 18 giugno. La serie, dal titolo “HENKI”, è ambientata negli anni ’80 e racconta la vicenda umana di un giovane creativo norvegese che, nel contesto sociale e lavorativo in cui vive, subisce discriminazioni ed emarginazione, affrontando un difficile percorso personale e istituzionale per la tutela della propria dignità e dei propri diritti.

La produzione è realizzata dalla società norvegese Klynge.no insieme alla slovena Staragara ed è destinata alla distribuzione sulle principali piattaforme internazionali.

Le figure ricercate sono: uomini e donne tra i 18 e i 65 anni dai tratti nordici o mediterranei;

uomini arabi tra i 18 e i 65 anni con regolare permesso di soggiorno;

bambini e bambine tra i 5 e i 13 anni dai tratti nordici. In caso di selezione, è previsto un compenso secondo quanto stabilito dal CCNL per ogni giornata di riprese effettuata.

Per partecipare ai casting è necessario inviare una mail oppure un messaggio WhatsApp indicando nome, cognome, città di residenza, recapiti e allegando due foto aggiornate (primo piano e figura intera) ai seguenti contatti:

email: checastingsiciliaenonsolo@gmail.com

WhatsApp: +39 392 2831324.



