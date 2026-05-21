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» Sociale
21/05/2026 18:35:00

Rotary Trapani Birgi Mozia sostiene i giovani talenti del “Di Stefano”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779381217-0-rotary-trapani-birgi-mozia-sostiene-i-giovani-talenti-del-di-stefano.jpg

Sostenere i giovani talenti, valorizzare il merito e accompagnare la crescita culturale del territorio attraverso la musica e la formazione. È con questo spirito che il Rotary Club Trapani Birgi Mozia ha preso parte alla XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, confermando il proprio impegno accanto alle nuove generazioni dell’arte lirica internazionale.


Nel corso della cerimonia finale al Complesso San Domenico, il Rotary Trapani Birgi Mozia ha assegnato una borsa di studio di 600 euro al giovane artista Wang Xiangbo, premiato da Gianfranco Orioles. Un riconoscimento che si inserisce nel percorso di sostegno alla cultura e alla formazione artistica che il club porta avanti nel territorio.


La manifestazione, promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, ha visto protagonisti giovani interpreti provenienti da diversi Paesi, chiamati a confrontarsi davanti a giurie, operatori culturali e pubblico in una competizione dedicata alla grande tradizione lirica italiana.


Accanto ai premi principali, numerose istituzioni e associazioni hanno voluto sostenere concretamente i concorrenti attraverso borse di studio, opportunità artistiche e percorsi di avviamento alla carriera. Un sistema di collaborazioni che ha trasformato il concorso in un vero laboratorio internazionale di crescita culturale e professionale.


Tra i riconoscimenti assegnati anche il Premio Kiwanis Club Trapani – Menzione Speciale Francesco Braschi a Ikumi Nakagawa, il Premio DM Artist Management a Luciano Giambra per la rappresentanza artistica annuale e il Premio Associazione Amici della Musica di Alcamo destinato a Sara Pata e Luciano Giambra per un concerto retribuito dedicato ai migliori finalisti siciliani.


Ulteriori riconoscimenti sono andati a Martina Bianculli, premiata dal Sicily Music Festival e dal pubblico presente in sala, mentre Sara Pata ha ricevuto anche il Premio Global Summer Institute of Music. A Luciano Giambra è stato inoltre assegnato il Premio della Stampa conferito dalla giuria giornalistica composta da Danilo Boaretto, Sabina Braschi e Giuseppe Montemagno.


Il concorso lirico dedicato a Giuseppe Di Stefano continua così a rappresentare non soltanto una competizione artistica, ma anche un momento di incontro tra istituzioni culturali, associazioni e realtà del territorio unite dalla volontà di investire sui giovani e sulla bellezza della musica.









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