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Se ne sono andati

Se ne sono andati
21/05/2026 11:05:00

Se ne sono andati: Giovan Battista Lombardo (62), Tullio Gentile (75), Filippa Barbera (95)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/se-ne-sono-andati-giovan-battista-lombardo-62-tullio-gentile-75-filippa-barbera-95-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovan Battista Lombardo, di 62 anni.

Nato il 14 aprile 1964, è deceduto il 20 maggio 2026.

La salma si trova presso la Chiesa San Giuseppe di Petrosino.

I funerali saranno celebrati giovedì 21 maggio 2026 alle ore 15:15 presso la Chiesa San Giuseppe di Petrosino, con successivo corteo verso il cimitero di Petrosino.

 

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Tullio Gentile, di 75 anni.

Nato a Palermo il 7 settembre 1950, risiedeva in via Vincenzo Pipitone a Marsala, dove è deceduto il 20 maggio 2026.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

I funerali saranno celebrati giovedì 21 maggio 2026 alle ore 11:30 presso la Chiesa parrocchiale San Matteo di Marsala.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

 

 

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Filippa Barbera, di 95 anni.

Nata a Mazara del Vallo il 9 febbraio 1931, risiedeva nella sua città, dove è deceduta il 21 maggio 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone, sita in via Giovanni Falcone n. 78 a Mazara del Vallo.

I funerali saranno celebrati venerdì 22 maggio 2026 alle ore 12:00 presso la Chiesa Cristo Re di Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 


Se ne sono andati | 2026-05-20 12:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/marsala-addio-ad-adriana-clara-inglese-250.jpg

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