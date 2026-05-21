Se ne sono andati: Giovan Battista Lombardo (62), Tullio Gentile (75), Filippa Barbera (95)

Si è spenta all’età di 94 anni Adriana Clara Inglese. La salma si trova presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello, a Marsala. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16:30 presso la Parrocchia Maria...
Giovedì 28 maggio, dalle 14:30 alle 18:00, lo spazio formativo di Liuzza in contrada San Silvestro ospita una demo collettiva dedicata alle nuove tendenze della colazione in pasticceria. A condurla sarà Ciro...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovan Battista Lombardo, di 62 anni.Nato il 14 aprile 1964, è deceduto il 20 maggio 2026.La salma si trova presso la Chiesa San Giuseppe di Petrosino.I funerali saranno celebrati...
La campagna fiscale 2026 è già in corso e per migliaia di contribuenti trapanesi è il momento di raccogliere documenti, verificare detrazioni e presentare la dichiarazione dei redditi. Quest'anno le...