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Politica
21/05/2026 13:14:00

Area artigianale di contrada Sasi, Siamo Alcamo: "Persi 1,5 milioni, l'assessore si dimetta"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779362074-0-area-artigianale-di-contrada-sasi-siamo-alcamo-persi-1-5-milioni-l-assessore-si-dimetta.jpg

Duro intervento del movimento politico Siamo Alcamo dopo la mancata ammissione ai finanziamenti regionali del progetto del Comune di Alcamo relativo all’area artigianale di contrada Sasi. Al centro della polemica un contributo potenziale da circa 1,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione di una zona ritenuta strategica per le imprese artigiane del territorio.

 

“Non basta parlare di problema tecnico”

Secondo Siamo Alcamo, la vicenda non può essere archiviata come un semplice disguido burocratico legato all’invio o alla mancata ricezione di una PEC.

“Non si può liquidare tutto come un semplice problema tecnico. In procedure di questa importanza servono controllo, competenza e verifica puntuale di ogni passaggio”, afferma il movimento in una nota. Il gruppo chiede di fare piena luce sull’intera procedura amministrativa, domandando chi abbia seguito l’iter del progetto, se esistano ricevute PEC che attestino le comunicazioni inviate e per quale motivo non siano state presentate osservazioni entro i termini previsti.

 

“Occasione persa per il territorio”

Per Siamo Alcamo, la perdita del finanziamento rappresenta un grave danno per la città e per il comparto produttivo locale.

“Il cosiddetto piano B non cancella le responsabilità politiche e amministrative. Alcamo perde ancora un’occasione fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il comparto artigiano”, si legge nella nota. Da qui la richiesta di dimissioni immediate dell’assessore competente, ritenuto politicamente responsabile della vicenda.

Il coordinatore di Siamo Alcamo, Giacomo Sucameli, conclude così: “Alcamo merita programmazione e capacità amministrativa, non l’ennesima occasione persa”.

 









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