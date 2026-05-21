Sicilia, primo assaggio d’estate: sole e temperature in forte aumento

21/05/2026 08:06:00

La Sicilia cambia marcia e assapora le prime vere giornate dal gusto estivo. Dopo una fase instabile, torna protagonista l’alta pressione che porta tempo stabile e cieli in prevalenza sereni su tutta l’Isola.

Nel dettaglio, la giornata sarà soleggiata ovunque: qualche nube al mattino sul versante tirrenico e locali addensamenti serali sulle aree interne e ioniche, ma senza conseguenze. Clima decisamente più gradevole, con temperature in aumento e venti deboli settentrionali in attenuazione.

Arriva il caldo: anticiclone in rinforzo

È l’inizio di una nuova fase dominata dall’anticiclone subtropicale, che si espande sul Mediterraneo portando stabilità e un progressivo aumento delle temperature.

Già nei prossimi giorni il caldo si farà sentire in modo più deciso, con valori che potranno avvicinarsi ai 28-30 gradi anche in Sicilia, mentre nel resto d’Italia si registreranno punte tipicamente estive.

Il weekend sarà all’insegna del bel tempo, con sole prevalente e temperature sopra la media del periodo. Le condizioni ideali per mare e attività all’aperto, anche se con un caldo ancora “sopportabile”.

La tendenza: estate in anticipo?

Le proiezioni indicano che questa fase stabile potrebbe proseguire almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, con temperature in ulteriore aumento e possibili picchi anche oltre i 30 gradi.

Un primo assaggio d’estate, insomma, che arriva con qualche settimana di anticipo. Ma, come spesso accade a maggio, non è detto che sia definitivo.



