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Cronaca

» Meteo
21/05/2026 08:06:00

Sicilia, primo assaggio d’estate: sole e temperature in forte aumento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779343716-0-sicilia-primo-assaggio-d-estate-sole-e-temperature-in-forte-aumento.jpg

La Sicilia cambia marcia e assapora le prime vere giornate dal gusto estivo. Dopo una fase instabile, torna protagonista l’alta pressione che porta tempo stabile e cieli in prevalenza sereni su tutta l’Isola.

Nel dettaglio, la giornata sarà soleggiata ovunque: qualche nube al mattino sul versante tirrenico e locali addensamenti serali sulle aree interne e ioniche, ma senza conseguenze. Clima decisamente più gradevole, con temperature in aumento e venti deboli settentrionali in attenuazione.

 

Arriva il caldo: anticiclone in rinforzo

È l’inizio di una nuova fase dominata dall’anticiclone subtropicale, che si espande sul Mediterraneo portando stabilità e un progressivo aumento delle temperature.

Già nei prossimi giorni il caldo si farà sentire in modo più deciso, con valori che potranno avvicinarsi ai 28-30 gradi anche in Sicilia, mentre nel resto d’Italia si registreranno punte tipicamente estive.

 

Il weekend sarà all’insegna del bel tempo, con sole prevalente e temperature sopra la media del periodo. Le condizioni ideali per mare e attività all’aperto, anche se con un caldo ancora “sopportabile”.

 

La tendenza: estate in anticipo?

Le proiezioni indicano che questa fase stabile potrebbe proseguire almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, con temperature in ulteriore aumento e possibili picchi anche oltre i 30 gradi.

Un primo assaggio d’estate, insomma, che arriva con qualche settimana di anticipo. Ma, come spesso accade a maggio, non è detto che sia definitivo.









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