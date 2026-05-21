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Cronaca

» Lotta alla droga
21/05/2026 10:00:00

Trapani, tenta di imbarcarsi per Pantelleria con un chilo e mezzo di droga nello zaino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/trapani-tenta-di-imbarcarsi-per-pantelleria-con-un-chilo-e-mezzo-di-droga-nello-zaino-450.jpg

Stava per imbarcarsi dal porto di Trapani verso Pantelleria con hashish e cocaina nello zaino. Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di finanza con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

 

Il controllo è stato effettuato dai finanzieri della Compagnia di Marsala, impegnati nel potenziamento dei controlli ai varchi doganali e nei collegamenti marittimi, a supporto dei colleghi trapanesi.

A insospettire le Fiamme Gialle è stato il comportamento del viaggiatore durante le operazioni di imbarco. L’uomo non aveva con sé la carta d’identità e ha mostrato agli addetti della compagnia di navigazione solo una fotocopia del documento.

 

I militari hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Durante la perquisizione, l’uomo avrebbe mostrato segni di agitazione. Nello zainetto sono stati trovati 1,5 chili di hashish e 235 grammi di cocaina.

Secondo la Guardia di finanza, per quantità e modalità di trasporto, la droga sarebbe stata destinata ad alimentare lo spaccio a Pantelleria in vista della stagione turistica. Se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 50 mila euro.

 

Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo arrestato in flagranza. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.









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