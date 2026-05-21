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Cronaca

» Lotta alla droga
21/05/2026 11:18:00

Pantelleria, sbarca dal traghetto con cocaina in auto: arrestato un 38enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/pantelleria-sbarca-dal-traghetto-con-cocaina-in-auto-arrestato-un-38enne-450.jpg

Un uomo di 38 anni, originario di Palermo, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pantelleria dopo essere sbarcato sull’isola con la propria auto.

 

Il controllo è avvenuto nell’ambito delle verifiche a campione sui passeggeri in arrivo con aliscafi e traghetti. Secondo quanto riferito dai militari, l’uomo ha mostrato nervosismo durante l’identificazione e ha fornito spiegazioni confuse sulla sua presenza a Pantelleria.

 

I Carabinieri hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo. Addosso al 38enne, nascosto all’interno dei pantaloni, è stato trovato un involucro in cellophane con circa 15 grammi di cocaina. Altre due dosi della stessa sostanza sono state rinvenute nel cruscotto dell’auto.

L’uomo è stato arrestato. La successiva udienza ha convalidato l’arresto, senza disporre ulteriori misure restrittive nei suoi confronti.









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