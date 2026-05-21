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Cronaca

» Incidenti
21/05/2026 11:06:00

Scivola con la moto e si scontra con un'auto. Muore un 45enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/1779354499-0-scivola-con-la-moto-e-si-scontra-con-un-auto-muore-un-45enne.jpg

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un uomo di 45 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada provinciale 7I, nella Valle dell’Alcantara, nel territorio di Francavilla di Sicilia.

 

La perdita di controllo della moto

 

La vittima è Concetto Francesco Conti, residente ad Acireale. L’uomo stava viaggiando in sella alla propria moto insieme ad altri motociclisti, diretto verso Francavilla di Sicilia, quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe affrontato un tratto caratterizzato da curve leggere in discesa nei pressi del sottopasso ferroviario della linea Alcantara-Randazzo, oggi non più attiva. Dopo la caduta sull’asfalto, il 45enne sarebbe finito nella traiettoria di un’automobile proveniente dal senso opposto.

 

Inutili i soccorsi

 

L’impatto si è rivelato devastante. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo però si è rivelato vano e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia e gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.

 

Indagini in corso

 

Le autorità stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La morte di Concetto Francesco Conti lascia sgomenta la comunità acese e riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo le arterie provinciali della zona dell’Alcantara, spesso percorse da motociclisti soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.

 









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