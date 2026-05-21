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Politica

» Elezioni
21/05/2026 09:55:00

Oggi c'è Peppe Provenzano a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/oggi-c-e-peppe-provenzano-a-marsala-450.jpg

Giovedì 21 maggio il circolo PD di Marsala. a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti, ospiterà un importante appuntamento politico con la partecipazione di Peppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, già Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e Responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale della segreteria nazionale PD.


L'evento, promosso all'insegna dello slogan "Parte da noi!", rappresenta un momento chiave di confronto con la cittadinanza per discutere le prospettive di sviluppo, i progetti di rinnovamento e il programma amministrativo per il futuro di Marsala.
Il programma della manifestazione si articolerà in due momenti principali:


Ore 18:00 – Passeggiata comunitaria con partenza da Porta Garibaldi, un'occasione di ascolto e dialogo diretto con i cittadini, i commercianti e i residenti del centro storico.
Ore 19:00 – Incontro pubblico presso "’U Jardino di Assud" in piazza San Francesco.
All'iniziativa, oltre all'onorevole Peppe Provenzano e alla candidata sindaca Andreana Patti, interverranno figure di riferimento del Partito Democratico sul territorio: la segretaria del circolo Linda Licari, la segretaria provinciale Valeria Battaglia, il componente della direzione nazionale Sergio Lima e il deputato regionale Dario Safina.


La cittadinanza, i sostenitori, la coalizione e gli organi di informazione sono invitati a partecipare per condividere le proposte e dare forza al progetto dei democratici per Marsala.
 



Elezioni | 2026-05-21 09:55:00
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