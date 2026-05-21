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Politica

» Elezioni
21/05/2026 09:09:00

Oggi c'è Bobo Craxi a Marsala

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Giovedì 21 maggio 2026 sarà a Marsala Bobo Craxi, componente della segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano. A renderlo noto è il segretario cittadino del PSI, Antonio Consentino.


Alle ore 17:15 Craxi si recherà al comitato elettorale di M5S e PSI, sito in Marsala, nella via XI Maggio 127, ove incontrerà la candidata sindaca Andreana Patti e si intratterrà con i candidati di “Avanti Marsala PSI” al consiglio comunale, della lista in condivisione con il Movimento 5 Stelle.


A seguire avrà luogo una “passeggiata socialista” per le vie del centro di Marsala, nella cui occasione Bobo Craxi avrà modo di salutare cittadini e commercianti marsalesi.
Alle 19:00, infine, Craxi terrà un comizio elettorale, non a caso nella piazza “Giacomo Matteotti” (porta Mazara), deputato socialista brutalmente assassinato il 10 giugno 2024 da squadristi fascisti. 
 



Elezioni | 2026-05-21 06:00:00
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