Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
21/05/2026 18:08:00

Sicilia, attiva la piattaforma Irfis per sostenere progetti con nuove assunzioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/sicilia-attiva-la-piattaforma-irfis-per-sostenere-progetti-con-nuove-assunzioni-450.jpg

E' attiva la piattaforma online di Irifis FinSicilia per la presentazione delle domande relative agli incentivi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026, misura che intende promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento iniziale.


 

L’intervento, promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia, dispone di una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro destinati a sostenere programmi di crescita, innovazione e ammodernamento del sistema produttivo regionale. Le agevolazioni sono concesse a fronte della realizzazione di qualsiasi forma di "investimento iniziale" (ampliamento, diversificazione produttiva, trasformazione dei processi aziendali creazione di un nuovo stabilimento), avviato a far data dal 9 gennaio 2026, nel territorio della Regione Siciliana che determina la creazione di nuovi posti di lavoro.


 

«Una misura che unisce l'incremento dell' occupazione e la nascita di nuovi progetti, un'azione immediata per promuovere l’occupazione femminile, l’inserimento di categorie prioritarie e l’adozione di strumenti aziendali orientati alla sostenibilità e al welfare, che va ad aggiungersi alla decontribuzione per le aziende che fanno nuove assunzioni, tutte misure dal forte impatto economico e in cui crediamo fortemente  - ha commentato il presidente della Regione, Renato Schifani  - L’obiettivo è favorire investimenti produttivi capaci di generare occupazione stabile e rafforzare la competitività del tessuto economico siciliano». 


 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto parametrato al costo del lavoro sostenuto per i nuovi assunti direttamente collegati all’investimento. L’agevolazione è pari al 10 per cento del costo salariale relativo ai posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni, e può arrivare fino al 15 per cento in presenza di specifici criteri premiali previsti dall’avviso pubblico. 


 

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica il cui indirizzo è disponibile sul sito di Irfis FinSicilia (www.irfis.it) secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico dedicato "Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale".


 









Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...

Native | 18/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778852926-0-marsala-il-campione-del-mondo-di-pasticceria-chiummo-al-liuzza-lab-il-28-maggio.jpg

Marsala, il campione del mondo di pasticceria Chiummo al Liuzza Lab il 28...

Native | 17/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-05-2026/1778859451-0-campagna-fiscale-2026-al-via-il-caf-uil-trapani-spiega-novita-e-scadenze.jpg

Campagna fiscale 2026 al via: il CAF UIL Trapani spiega novità e...