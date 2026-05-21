Ferrovia Palermo-Trapani via Milo, Quinci: “Fine lavori prevista nel 2028”

21/05/2026 14:10:00

Il ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo dovrebbe concludersi nel 2028. È uno dei dati emersi dall’incontro a Palazzo Riccio di Morana tra il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana.

Al centro del confronto anche i lavori di collegamento alla stazione di Birgi, funzionali all’accesso all’aeroporto, e l’ipotesi di una metropolitana di superficie per collegare i principali centri del territorio.

“Incontro proficuo ed illuminante”, dichiara Quinci. “Il confronto con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, che ringrazio per avere accettato il mio invito, ha consentito, a questa Presidenza, di ottenere informazioni fondamentali per lo sviluppo strategico del nostro territorio”.

Sulla tratta via Milo, Quinci spiega che il cronoprogramma ha subito modifiche a causa di alcuni elementi tecnici e vincoli da approfondire con la Soprintendenza: “Approfondendo le dinamiche relative al ripristino della linea ferrata Palermo-Trapani - Via Milo è stato possibile definire la prospettiva di una conclusione degli interventi nel 2028. La presenza di 69 tombini d’epoca e di 2 condotte idrauliche ha aperto un’articolata interlocuzione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Trapani che ha modificato il crono-programma degli interventi”.

La fase di confronto con la Soprintendenza, aggiunge il presidente, “è stata superata ma ha inevitabilmente modificato i tempi di realizzazione delle opere”.

Nel corso della riunione si è parlato anche del sottovia nella città di Trapani: “L’incontro ha aggiunto ulteriori dati tecnici sul sottovia nella Città di Trapani. Intervento che dovrà essere rivisto e ri-progettato e che è legato anche alle scelte del Comune per la protezione idraulica dell’area. RFI farà la sua parte dopo avere certificato le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale”.

Il ripristino della linea sarà seguito dall’elettrificazione: “Il ripristino della tratta Palermo-Trapani Via Milo sarà seguito dall’elettrificazione della linea per completare un’opera che risulta fondamentale per parlare, con fatti concreti, di sviluppo di un territorio”.

Buone notizie, invece, per il collegamento ferroviario con Birgi: “I lavori di collegamento alla stazione ferroviaria di Birgi proseguono e il percorso sarà dunque funzionante consentendo di interagire con l’aeroporto”.

Quinci annuncia infine l’intenzione di avviare una valutazione politica e tecnica su una possibile metropolitana di superficie: “Sono emerse le condizioni per avviare uno studio e soprattutto una verifica politica che il Libero Consorzio Comunale intende assumere come priorità e come responsabilità: l’ipotesi di realizzare una Metropolitana di superficie che sia in grado di collegare i centri più importanti del territorio e di essere un efficiente supporto al ripristino della tratta Palermo-Trapani Via Milo”.

Il progetto, secondo Quinci, potrebbe nascere da una collaborazione con la Regione Siciliana. Nei prossimi giorni sarà definito un calendario di riunioni e audizioni con i rappresentanti del territorio, con l’obiettivo di costruire una piattaforma programmatica e individuare le possibili fonti di finanziamento.



