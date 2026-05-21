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» Dai Comuni
21/05/2026 17:30:00

Mazara: al via il progetto "Urban Health - Longevità Attiva" per gli over 50

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/mazara-al-via-il-progetto-urban-health-longevita-attiva-per-gli-over-50-450.jpg

Prenderà il via lunedì 25 maggio a Mzara il progetto “Urban Health – Longevità Attiva”, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato dall’associazione ASD Only Happy, con un ricco programma di attività motorie gratuite dedicate principalmente agli over 50.

 

Il primo appuntamento è fissato alle ore 9 alla Passeggiata Consagra, dove prenderanno il via le sessioni di “Camminata con variazione di velocità”. L’iniziativa proseguirà fino al 26 giugno 2026 e offrirà ai partecipanti la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, in gruppo e con il supporto di istruttori qualificati.

L’obiettivo del progetto è promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e uno stile di vita attivo attraverso discipline accessibili e pensate per favorire movimento, socializzazione e salute. La partecipazione è libera e gratuita. I cittadini interessati potranno presentarsi direttamente nei luoghi e negli orari indicati per prendere parte alle attività. Gli organizzatori consigliano la massima puntualità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0923 671660 oppure 0923 671645.

 

Il calendario delle attività

 

Camminata con variazione di velocità – Passeggiata Consagra

  • Lunedì dalle 9 alle 10
  • Mercoledì dalle 10 alle 11

Ginnastica per il benessere psicofisico – Parco Urbano Setti Carraro

  • Martedì dalle 9 alle 10
  • Giovedì dalle 10 alle 11

Orientering – Parco Urbano Setti Carraro

  • Mercoledì dalle 9 alle 10
  • Venerdì dalle 9 alle 10

Silent Dance – Area Skate Park

  • Giovedì dalle 9 alle 10
  • Sabato dalle 9 alle 10

Hockey adattato – Area Skate Park

  • Lunedì dalle 18 alle 19
  • Venerdì dalle 17 alle 18

Pallavolo adattata – Parco Urbano Setti Carraro

  • Martedì dalle 18 alle 19
  • Giovedì dalle 18 alle 19

Un progetto che punta a trasformare gli spazi urbani in luoghi di salute, incontro e partecipazione attiva, valorizzando il movimento come strumento di prevenzione e qualità della vita.









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