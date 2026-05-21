Mazara: al via il progetto "Urban Health - Longevità Attiva" per gli over 50

Prenderà il via lunedì 25 maggio a Mzara il progetto “Urban Health – Longevità Attiva”, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato dall’associazione ASD Only Happy, con un ricco programma di attività motorie gratuite dedicate principalmente agli over 50.
Il primo appuntamento è fissato alle ore 9 alla Passeggiata Consagra, dove prenderanno il via le sessioni di “Camminata con variazione di velocità”. L’iniziativa proseguirà fino al 26 giugno 2026 e offrirà ai partecipanti la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, in gruppo e con il supporto di istruttori qualificati.
L’obiettivo del progetto è promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e uno stile di vita attivo attraverso discipline accessibili e pensate per favorire movimento, socializzazione e salute. La partecipazione è libera e gratuita. I cittadini interessati potranno presentarsi direttamente nei luoghi e negli orari indicati per prendere parte alle attività. Gli organizzatori consigliano la massima puntualità. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0923 671660 oppure 0923 671645.
Il calendario delle attività
Camminata con variazione di velocità – Passeggiata Consagra
- Lunedì dalle 9 alle 10
- Mercoledì dalle 10 alle 11
Ginnastica per il benessere psicofisico – Parco Urbano Setti Carraro
- Martedì dalle 9 alle 10
- Giovedì dalle 10 alle 11
Orientering – Parco Urbano Setti Carraro
- Mercoledì dalle 9 alle 10
- Venerdì dalle 9 alle 10
Silent Dance – Area Skate Park
- Giovedì dalle 9 alle 10
- Sabato dalle 9 alle 10
Hockey adattato – Area Skate Park
- Lunedì dalle 18 alle 19
- Venerdì dalle 17 alle 18
Pallavolo adattata – Parco Urbano Setti Carraro
- Martedì dalle 18 alle 19
- Giovedì dalle 18 alle 19
Un progetto che punta a trasformare gli spazi urbani in luoghi di salute, incontro e partecipazione attiva, valorizzando il movimento come strumento di prevenzione e qualità della vita.