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Cultura
21/05/2026 10:04:00

Una lettera arriva a Salemi ... dopo 110 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/una-lettera-arriva-a-salemi-dopo-110-anni-450.jpg

Una lettera può metterci anche 110 anni per arrivare. Ma quando arriva, se porta dentro amore, memoria e dolore, non è mai davvero in ritardo.

 

È accaduto a Salemi, dove è stata consegnata agli eredi di Antonino “Nino” Merendino, medico salemitano arruolato durante la Prima guerra mondiale, una missiva scritta dal fronte macedone e rimasta per oltre un secolo custodita tra vecchie carte di famiglia.

 

Merendino prestava servizio nell’ospedale militare di Salonicco. Lì curò il capitano Rizzi, destinato al rimpatrio, e gli affidò una lettera da consegnare ai familiari a Salemi. Ma quella lettera non arrivò mai. Merendino non tornò più a casa: fu anche lui travolto dalla tragedia della Grande Guerra.

 

A ritrovare la missiva, 110 anni dopo, è stato Franco Miglietti, nipote del capitano Rizzi, dentro un vecchio baule. Il documento è stato poi affidato a Leonardo Curatolo, presidente del Comitato dei Caduti all’Estero, che ha portato a termine quella consegna rimasta sospesa per più di un secolo.

 

La cerimonia si è svolta al Comune di Salemi, alla presenza del sindaco Vito Scalisi e degli eredi del capitano Merendino. A ricevere la lettera è stata la nipote, Giovanna Vaccaro, visibilmente commossa. «È una sorpresa e un dono di una persona che mi ha cresciuto», ha detto, ricordando il nonno come un medico generoso, capace di vivere la professione come una missione.

 

Il sindaco Scalisi ha parlato di «storie perdute che riaffiorano», annunciando la volontà di mantenere viva la memoria di Merendino, anche con l’intitolazione di una via o di una piazza.

 

Quella lettera non è soltanto un documento storico. È una voce che attraversa il tempo. È il tentativo di un uomo, in mezzo all’orrore della guerra, di tornare almeno con le parole alla propria casa.

Dopo 110 anni, Nino Merendino è tornato simbolicamente a Salemi. E la sua lettera, finalmente, è arrivata.

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura | 2026-05-21 10:04:00
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