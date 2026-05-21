Mazara del Vallo, il Rotary dedica la Giornata della legalità al ruolo delle donne contro le mafie

21/05/2026 14:04:00

Sabato 23 maggio, alle 17.30, l'Auditorium Mario Caruso di via Bagno 49 a Mazara del Vallo ospita il convegno "Semi di memoria, radici di futuro: la forza delle donne contro le mafie", organizzato dal Rotary Club Mazara del Vallo (Distretto 2110) con il patrocinio del Comune.

L'incontro, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, vuole ricordare le vittime delle stragi mafiose attraverso una riflessione sul ruolo delle donne nel contrasto al crimine organizzato.

A moderare sarà la psicologa Ivana Calamia. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Rotary Club Calogero Giorgi e del sindaco Salvatore Quinci, interverranno la psicoterapeuta Graziella Zizzo, la professoressa Francesca Incandela, la dirigente del Commissariato di P.S. Laura Cavasino e l'avvocata Genny Pisciotta. La lettura dei brani sarà a cura della professoressa Virgilia Bello.

Dove e quando: Auditorium Mario Caruso, via Bagno 49, Mazara del Vallo — sabato 23 maggio 2026, ore 17.30.



